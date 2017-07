Abel Pintos ansía regresar a los escenarios

CIUDAD DE MEXICO (AP) — Abel Pintos ansía comenzar la gira que lo llevará a reencontrarse con su público.

Pintos estará de gira por Argentina entre julio y octubre cuando hará más de 40 conciertos. En noviembre viajará a España y también espera regresar a México tras su debutar en escenarios locales en abril en el Lunario del Auditorio Nacional.

“Pude sentir el calor del público mexicano y pude sentir su bienvenida y eso verdaderamente me emocionó mucho”, dijo Pintos, quien tendrá en diciembre más fechas en Argentina. “Me siento muy feliz por todo lo que ha sucedido con el álbum hasta ahora, y lo que sucede cada día, pero estoy con muchas expectativas puestas en lo que me gusta más que es poder estar de gira, dar conciertos y estar en contacto pleno con el público”.

En junio en la entrega de los Premios Gardel de la música argentina Pintos se convirtió en el primer artista en conseguir tres premios de la categoría de álbum del año en los 19 años de historia de los Gardel tras lograrlo en 2013 por “Sueño dorado” y en 2014 por “Abel”, el tercero llegó gracias a su álbum “11”.

“Lo voy digiriendo muy poco a poco, la emoción es muy grande, el público está muy emocionado también, mis colegas quienes se encargaron de votar”, dijo. “Es muy bonito poder sentirse emocionado uno y ver la emoción de los demás también”.

Pintos se llevó otro premio codiciado de la noche, el de canción del año por “Cómo te extraño”, el primer sencillo de “11”.

“Es una canción que tiene un dato curioso, en medio de la canción, como parte del clímax y del sentido de la letra y del mensaje, tiene un compás entero de silencio”, dijo. “Hoy es algo curioso poner una canción que dure más de tres minutos y que además tenga un compás de silencio en el medio. Tenemos la suerte de que el público lo ha reinterpretado como esperábamos que lo hiciera, que entendiera que en la música los silencios también tienen mucho sentido y sobre todo en esta canción tenía un significado muy especial”.

El músico originario de Bahía Blanca afianzó su triunfo con el premio a mejor álbum artista masculino pop. Todo lo debe a la apuesta de “11”, su décimo primer álbum en el que el rock y el funk le dan una fuerza renovada a sus letras evocadoras. Pintos comenzó hace 22 años su carrera en los terrenos de la música folclórica latinoamericana.

“A mí me gusta la música más allá de los géneros, por eso me gusta navegar entre ellos con facilidad y poder utilizarlos como una herramienta para encontrar la estética que yo considero más oportuna para poder dar un mensaje determinado, que es realmente lo que me importa, el mensaje, lo que yo quiero compartir con el público”, apuntó. Buscó “hacer música con amor, desde el alma y sin ataduras”.