Acusan a Shakira y Carlos Vives de plagio en "La bicicleta"

MADRID (AP) — Un cantante y productor cubano demandó por plagio a los astros Shakira y Carlos Vives, a quienes acusa de haber copiado un estribillo que escribió hace dos décadas en "La bicicleta", el rotundo éxito del dúo colombiano.

Liván Rafael Castellanos, conocido artísticamente como Livam, dijo que quiere que un juez decida si partes de su canción "Yo te quiero tanto" de 1997 fueron plagiadas en el éxito de vallenato que ganó el Grammy Latino de 2016.

"No tengo nada malo contra Shakira, Vives o nadie más", señaló Livam a The Associated Press. "Es la ley la que debe decidir si bajarle el tono a la melodía es suficiente para que sea diferente."

Livam dijo que la letra de su estribillo original "Te quiero, yo te quiero tanto" se parece al "Te sueño, te quiero tanto" que entonan Vives y Shakira con un ritmo y melodías que también son similares.

En la demanda se menciona además que ambas canciones utilizan el acordeón, algo que Livam consideró poco habitual en temas pop.

El artista, que trabaja en Madrid como compositor y productor, contó que su hija de tres años identificó la melodía de "La bicicleta" como "música de papá" al escucharla durante un día de playa el pasado verano.

Livam buscó el peritaje de expertos y contactó a los sellos que representan a Vives, Shakira y Andrés Eduardo Castro, el productor que aparece registrado como el autor de "La bicicleta", aunque no se lograron acuerdos extrajudiciales.

El jueves, un juez en Madrid admitió la demanda que interpuso MDRB Music Publishing, el sello que gestiona los derechos de la obra de Livam, confirmaron las autoridades judiciales de la capital española.

La Sociedad General de Autores y Editores, que se dedica a la recaudación de derechos de autor, señaló que han suspendido los derechos del tema musical afectado hasta que haya un pronunciamiento judicial. La medida es habitual y está contemplada en el reglamento de la Sociedad, señaló un portavoz de la asociación.

Una representante legal de la filial española de Sony ATV Music Publishing, que gestiona los derechos de Shakira y Castro, señaló que la empresa no podía responder porque desconocía el contenido de la demanda.

Los Premios Billboard celebrados el mes pasado también reconocieron al hit de Shakira y Vives como la mejor Canción Latina Hot del Año.

Livam sostuvo que se seguirá alegrando de los éxitos cosechados por "La bicicleta" aunque el juez finalmente decida que su creación no fue inspiración para el tema. "Yo solo soy un músico, pero no quiero que me roben," señaló.