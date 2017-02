Adele vuelve a comenzar homenaje a George Michael en Grammy

LOS ANGELES (AP) — Adele quería que su interpretación de "Fastlove" en homenaje a George Michael en la ceremonia de los Grammy fuera perfecta. Así que cuando no fue así, maldijo y volvió a empezar ante las cámaras, en vivo.

"Lo siento. No puedo arruinarle esto a él", dijo al público en el teatro el domingo. "¿Podemos empezar de nuevo?"

La segunda interpretación fue perfecta y sentida, mientras imágenes del difunto cantante, quien murió el pasado Día de Navidad a los 53 años, se proyectaban en una pantalla al fondo del escenario.

Adele pareció estar al borde de las lágrimas hasta que terminó, y el público premió su actuación con una ovación de pie.

Más tarde, cuando ganó el premio a la canción del año por "Hello", Adele se disculpó otra vez.

"De verdad les pido perdón por haber dicho una grosería", expresó. "Yo amo a George Michael, significa mucho para mí. Lamento si ofendí a alguien".

La palabrota fue tapada con un bip durante la emisión de CBS.

Adele abrió la ceremonia de los Grammy sin inconvenientes, con una interpretación de su éxito "Hello".

Pero el año pasado tuvo problemas de sonido cuando cantó en la ceremonia "All I Ask". Un micrófono se había caído adentro del piano usado en el escenario y esto hizo que sonara desafinado. Una vocera del Grammy dijo, sin embargo, que no hubo problemas técnicos con la actuación de Adele del domingo.

Estrellas en Twitter expresaron su apoyo a la cantante. Bette Midler escribió: "Adele nos enseñó a todos una gran lección en este momento. ¿No está bien? ¡COMIENZA DE NUEVO Y LUCETE! Y lo hizo. Te quiero, chica".

Metallica también sufrió problemas de sonido el domingo. El micrófono del guitarrista James Hetfield pareció no funcionar durante la mitad de la actuación de Metallica con Lady Gaga.