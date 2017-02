Adele triunfa en los Grammy, pero honra a Beyonce

En un momento extraordinario entre las dos máximas estrellas de la música, Adele superó a Beyonce en las tres categorías principales de los premios Grammy. La intérprete británica, sin embargo, dijo que su contendiente merecía el de álbum del año.

Los Grammy incluyeron actuaciones memorables de artistas como Bruno Mars y A Tribe Called Quest, grandes victorias de Chance the Rapper y David Bowie, y algunas fallas inusuales el domingo, pero todo eso fue opacado por el triunfo de Adele y cómo ésta respondió. La Academia de la Grabación no hizo nada para apaciguar las críticas de que los artistas negros suelen ser eclipsados en las categorías principales por músicos blancos más conservadores.

"Hello" de Adele se llevó los Grammy a la canción y la grabación del año y su creadora hizo alarde de sus reconocimientos. "Es mi canción favorita de las que he hecho", dijo.

Su victoria en el rubro de álbum del año resultó algo más sorpresiva. "25" fue un superéxito de ventas, pero "Lemonade" de Beyonce recibió elogios más fuertes de la crítica como una declaración artística. Entre lágrimas, Adele le agradeció a la academia por el reconocimiento y habló de manera conmovedora sobre cómo recuperó un poco de sí misma tras experimentar dificultades con la maternidad. Entonces se dirigió a Beyonce para alabar "Lemonade" como un álbum monumental y hermoso en el que la cantante estadounidense desnudó su alma.

"La razón por la que sentí que debía decir algo es que para mí el álbum del año es 'Lemonade''', dijo Adele más tarde entre bambalinas. "Ella es mi ícono de toda la vida".

Relató que en sus años de estudiante estuvo ensayando una canción de las Spice Girls para un acto de la escuela hasta que sus amigas le enseñaron a Beyonce cantando "No No No", un tema de Destiny's Child de 1997.

"Es su momento de ganar", dijo Adele. "¿Qué ... (palabrota) tiene que hacer ella para ganar álbum del año? Siento que en este álbum mostró otro lado que no habíamos visto y me sentí bendecida de ser llevada a esa situación".

Si así se sintió Adele, muchos críticos de los Grammy probablemente metan la cuchara. Un artista negro prominente, Frank Ocean, no presentó su trabajo este año a los Grammy y criticó a la Academia de la Grabación por haberle dado el año pasado el premio mayor, el de álbum del año, a Taylor Swift y no a Kendrick Lamar. Kanye West y Drake no asistieron a la ceremonia del domingo.

Beyonce ganó dos Grammy y fue ovacionada por una interpretación visualmente impresionante de "Love Drought" y "Sandcastles". Quizás al sospechar que sería su última oportunidad, se tomó el tiempo para explicar su idea detrás de "Lemonade" al recibir el premio al mejor álbum urbano contemporáneo.

"Mi intención con este filme y álbum fue crear un cuerpo de trabajo que le dé voz a nuestro dolor, a nuestras luchas, nuestras dudas y nuestra historia, para enfrentar los problemas que nos incomodan", dijo Beyonce, quien está embarazada de mellizos.

Blue Ivy, su hija de 5 años con Jay Z, se destacó con un atuendo inspirado en Prince. También participó con un grupo de músicos en la versión de "carpool karaoke" que hizo el anfitrión James Corden entre el público.

Como de costumbre, el espectáculo de los Grammy estuvo lleno de números musicales, pero hubo un par de fallas inusuales que recordaron que se trataba de una transmisión en vivo.

Adele interrumpió su homenaje a George Michael y le pidió a la banda que empezara "Fastlove" de nuevo. "No puedo arruinarle esto a él", dijo y se disculpó con la audiencia y sus colegas, quienes la comprendieron y premiaron con un caluroso aplauso.

Durante la energética actuación de Lady Gaga con Metallica, en la que la estrella pop dejó ver un lado duro que no mostró en su espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, el micrófono de James Hetfield no funcionó y no se le escuchó la voz en las primeras dos estrofas. Cuando terminó la canción, el rockero pateó el micrófono molesto y tiró la guitarra.

Mars tuvo dos impactantes números musicales: primero cantó su tema "That's What I Like" y más tarde rindió un homenaje abrasador a Prince en "Let's Go Crazy", junto a The Time.

Otros grandes duetos de la noche fueron los de Keith Urban con Carrie Underwood, the Weeknd con Daft Punk, y Maren Morris con Alicia Keys. Varios artistas se unieron para celebrar a los Bee Gees mientras Barry Gibb, el único miembro sobreviviente de la banda, fue capturado en cámara cantando desde su asiento entre el público.

La actuación políticamente más abierta fue la de Tribe Called Quest: su invitado Busta Rhymes criticó al "Presidente Agente Naranja".

A la victoria de Adele le siguieron con cuatro premios Bowie y el productor de la cantante británica, Greg Kurstin. Chance the Rapper recibió tres trofeos, incluyendo el de mejor artista nuevo. También superó a Drake y West al ganar mejor álbum de rap, convirtiéndose en el primer artista que gana un Grammy con un álbum lanzado solo por streaming.

Bowie, quien murió de cáncer en enero del 2016, se llevó todos los premios a los que aspiraba por "Blackstar", su elogiado último álbum. Esto evidenció la poca atención que le dieron los Grammy a lo largo de su carrera: en el 2006 el músico recibió un premio a la trayectoria, pero antes de eso su única victoria había sido por el video de "Blue Jean" en 1985.

El músico Donny McClaskin, quien trabajó en "Blackstar", dijo que Bowie oyó antes de morir que la prensa recibió su disco con beneplácito.

"Estaba muy complacido de cómo quedó artísticamente", expresó entre bambalinas. "Me sorprendió mucho que solo hubiera ganado un Grammy por un video".

Twenty One Pilots se alzó con el premio a la mejor interpretación pop de un dúo o grupo por su éxito "Stressed Out". Sus miembros Josh Dun y Tyler Joseph se quitaron los pantalones cuando aceptaron el premio en una rara referencia a cuando veían los Grammy en su casa en Ohio antes de ser famosos.

Sturgil Simpson, un nominado a álbum del año opacado en esta categoría por los éxitos de Adele y Beyonce, se llevó el gramófono al mejor álbum country por "A Sailor's Guide to Earth".

Los reporteros de Associated Press Mesfin Fekadu, Sandy Cohen y Beth Harris contribuyeron a este despacho desde Los Ángeles.