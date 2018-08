635x357 Bomba Estéreo llama a la tolerancia con un nuevo video. MANUEL RUEDA (Associated Press)

BOGOTÁ (AP) — Dos personas se conocen en una isla del Caribe bañada perpetuamente por un sol ardiente. Tras convivir juntos por varias semanas, se enamoran y su historia es sellada con un beso.

Podría ser el guion de cualquier video de música romántica. Pero esta historia tiene un toque inesperado: los protagonistas son dos hombres, dos soldados de cuerpos bronceados que laboran en una base militar aislada.

Se trata del clip de “Amar así”, que Bomba Estéreo lanzó el martes en redes sociales. El tema se desprende de su álbum “Ayo” de 2017.

Simón Mejía, líder de la banda también integrada por la cantante Li Saumet, dice que con este proyecto buscan promover el valor de la tolerancia en un mundo en el que movimientos radicales toman cada vez más fuerza.

“Los países más grandes y poderosos están dirigidos por unos gobiernos de derecha en los cuales se está volviendo a cosas que pensábamos que la humanidad ya había superado como el racismo y la homofobia”, Mejía dijo en entrevista telefónica con The Associated Press. “Entonces el mensaje de este video es como hacia volver a aceptar y no juzgar y ver qué la vida es una amalgama de colores.”

Bomba Estéreo, conocida por su música electrónica con influencias tropicales, continúa así una tradición de música festiva y pegajosa que también invita a la reflexión. En el 2016 lanzó “Soy yo”, cuyo video promovía la autoestima e incluía un sutil mensaje contra el acoso escolar o “bullying”.

“Bomba Estéreo es una banda de fiesta, de baile, de rumba”, dio Mejía. “Pero queremos a través del baile hacer a la gente (sea) consiente y tocar ciertos temas y ciertas fibras sensibles”.

Actualmente se encuentran en una gira por siete ciudades de Estados Unidos que los llevará desde Chicago hasta el sur de la Florida.

En México, su popularidad viene en aumento gracias a la viralización de la canción “To My Love” en Spotify y YouTube.

Según el músico, el éxito del tema demuestra que la manera de promover los gustos musicales está cambiando alrededor del mundo.

“Antes la gente llamaba a la radio para pedir una canción, pero la radio también estaba más ligada a las disqueras y a una estrategia de marketing”, dijo. “Con las redes sociales es la misma gente ejerciendo su voluntad”.

Bomba Estéreo volverá a tocar en Colombia en enero, en una gira en la que planea recaudar fondos para la lucha contra la deforestación en su país natal.

