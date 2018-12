Calma, Beyonce no lanzó música nueva

No hay más limonada en la jarra de Beyonce: la cantante no incluyó música nueva en dos discos de viejos éxitos que lanzó el jueves en servicios de streaming.

Bajo el nombre de Queen Carter, los álbumes "Have Your Way" y "Back Up, Rewind" aparecieron en Spotify y Apple Music con demos, canciones previamente lanzadas y grabaciones inéditas de Beyonce. Horas más tarde, ambos fueron retirados.

El disco de 10 cortes "Have Your Way" incluía temas como "After All Is Said and Done", el dueto de Beyonce con Marc Nelson de la banda sonora de "The Best Man" (“El padrino de la boda”) de 1999; "Hollywood", una canción con Jay-Z del álbum de éste de 2006 "Kingdom Come"; y "Hey Goldmember", de la banda Sonora de "Austin Powers in Goldmember" (“Austin Powers en Goldmember”) de 2002, en la que la cantante actuó. Así como "Crazy Feelings", su colaboración con Missy Elliott del segundo álbum de la rapera, "Da Real World" de 1999; y "Fever", una versión del éxito de los 50 usado en un anuncio de un perfume de Beyonce y en la banda sonora de "The Fighting Temptations" (“Lucha de tentaciones”), otro filme en el que apareció la estrella, del 2003 .

"Back Up, Rewind" incluía 11 canciones, entre ellas "Keep Giving Your Love to Me" de la banda sonora de "Bad Boys II" (“Dos policías rebeldes 2”) de 2003, y "What It's Gonna Be", un bonus track de Beyonce del 2003.

La canción independiente "Control" también apareció en los servicios de streaming.

Representantes de Beyonce, Apple Music y Spotify no respondieron de inmediato emails en busca de declaraciones.

Los últimos tres discos de Beyonce fueron lanzados de sorpresa: su álbum homónimo salió en el 2013; "Lemonade" le siguió en el 2016; y "Everything is Love", una colaboración con Jay-Z donde la pareja figura como The Carters (Los Carter), apareció a mediados de este año.

La cantante de R&B SZA se refirió el jueves a un álbum de sus viejos demos que recientemente apareció en servicios de streaming bajo el nombre de Sister Solana (su verdadero nombre es Solana Rowe). SZA calificó el proyecto como "rayones aleatorios del 2015" y explicó que las canciones "¡definitivamente no son nuevas nuevas!"