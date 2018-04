Carlos Rivera comparte su lado vulnerable en documental

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Para alcanzar sus sueños Carlos Rivera tuvo que aprender a dejar de escuchar a quienes dudaron de su talento, y su himno “Si te vas” fue una clave importante para conseguirlo.

El cantante mexicano comparte estos momentos de duda en el documental “Yo vivo”, así como los retos y preguntas que le surgen a él mismo antes de subirse a un escenario, aún después de 14 años de carrera artística.

“(Quise) mostrar esa parte vulnerable que tengo como artista y que al final es la que me ha llevado a construir las canciones que escribo y sobre todo a ser ahora cada vez más fuerte y más consciente de lo que como artista quiero”, dijo Rivera en una entrevista reciente con The Associated Press sobre la cinta, que lanzó a principios de abril con un CD en vivo.

En el documental el músico cuenta cómo con “Si te vas”, hoy para él una especie de amuleto, se dio a sí mismo mensajes de aliento cuando nadie más parecía estar ahí para hacerlo.

“La escribí en un momento muy complicado de mi vida donde mi carrera realmente no tenía dirección alguna, no sabía qué hacer, estaba incluso bloqueado”, manifestó en la entrevista.

“Es una forma de decir ‘no mires atrás y sigue tu vuelo de libertad’”, agregó, citando parte de la letra del tema, que se desprende de su álbum de 2013 "El hubiera no existe". La canción también reza “Nunca pierdas la fe, porque aquello por lo que has luchado lo vas a tener”.

Rivera supo que sus corazonadas eran acertadas cuando se vio de pie cantándola en su primer concierto en el Auditorio Nacional en octubre de 2016.

Cinco años después de lanzarla tuvo la “inquietud” de mostrar al público aquello que nadie ve de su experiencia como músico a través del documental, de compartir “mensajes positivos, mensajes de amor, mensajes que los inspiren a ser mejores personas y a lograr sus propios sueños”, señaló.

“Yo vivo”, dirigido por Alexis Gudiño, también cuenta cómo Rivera tuvo que convencer a algunos ejecutivos de su propia casa disquera para lanzar su álbum de 2016 “Yo creo”, editado por Sony Music, el cual lo llevó a una exitosa gira internacional que se extendió dos años por América y España y que incluyó 120 conciertos. El disco ha sido certificado oro y platino por sus altas ventas.

“La vida está hecha de nos, de gente que te dice que no puedes hacer algo o que no deberías, incluso que no sirves”, apuntó Rivera, quien decidió incluir este aspecto en su documental “para que si ellos (sus seguidores) tienen dudas de ellos mismos puedan verse reflejados y decir ‘si él pudo yo también’, que es como yo me he inspirado en otras personas para poder salir adelante”.

La semana pasada Rivera dio paso a su nueva etapa musical con el lanzamiento de “Me muero”, el primer sencillo de su próximo álbum, compuesto por Rivera y producido por Tommy Torres y Dan Warner. El video de la canción, dirigido por Alejandro Pérez y rodado en Cuba, busca enviar un mensaje a favor de la donación de órganos.

“Es un video muy emotivo”, dijo el cantante, quien regresará al Auditorio Nacional el 27 y 28 de septiembre.