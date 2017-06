Chicano Batman lucha contra los estereotipos musicales

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Además de Batman Lego y Batman Dark Knight, existe Chicano Batman.

“Chicano Batman ya tiene su mitología bien formada y se sigue formando”, dijo Bardo Martínez, vocalista de esta banda angelina que mezcla soul, funk y rock psicodélico con ritmos latinos, letras en inglés y español así como ropa de la década de 1970, incluyendo camisas con volantes.

Era el nombre de guerra de Martínez, pero lo cedió a la banda para que se formara algo más grande.

“A mucha gente no le gusta decir ‘yo quiero hacer una cosa retro’ no les gusta decir eso porque la gente lo va a tomar como que no son originales”, dijo Martínez el estilo retro de la agrupación. “Yo no le temo a eso”.

El miércoles presentarán en el Lunario del Auditorio Nacional las canciones de su más reciente álbum, “Freedom is Free”, lanzado en marzo de este año. “Se va a poner bueno”, dijo el vocalista.

Como lo indica su nombre, la banda tiene miembros de origen latino. El baterista Gabriel Villa es de Cali, Colombia; el guitarrista Carlos Arévalo es de Los Angeles, su madre es chicana y su padre es salvadoreño; el bajista Eduardo Arena tiene padres de Michoacán, mientras que la madre de Martínez es de Cartagena, Colombia, y su padre de Ameca, Jalisco.

No es un grupo de rock en español, pero tampoco son una banda soul integrada por afroestadounidenses o una banda rockera de blancos.

“Tal vez tenemos el estigma, tal vez la desgracia, de ser latinos ante los ojos de la sociedad aquí en Los Angeles y pienso que el trabajo de nosotros como Chicano Batman es cambiar eso”, dijo Martínez. “La música no se trata de raza ni de nada de eso, la música es libre y nuestra música le va a llegar al corazón a quien le llegue”.

El concierto en el Lunario es su segunda presentación en México tras su participación en el Festival Trópico de Acapulco de 2015. Martínez confía que la música de la banda también trasciende la frontera entre México y Estados Unidos.

“Pienso que se va a transmitir esa energía”, dijo. “A nosotros criándonos en Estados Unidos nos llegó José José, nos llegaron tantos grupos mexicanos, también a nosotros nos encanta Chico Che y Rigo Tovar así que vamos a transmitir esa energía para allá”.

Carlos Santana es definitivamente una de sus influencias y en el caso de Martínez creció escuchando al guitarrista mexicano gracias a su padre.

“Carlos Santana es el latino, es el hombre, por su fuerza como músico”, dijo. “Yo pienso que el tono de Carlos era tan particular que aún nadie le gana”.

Pero también Los Ángeles Negros y Los Pasteles Verdes han dejado una huella en Chicano Batman, el resultado son piezas como “Friendship (Is a Small Boat in a Storm)”, “Angel Child” o “Jealousy”.

“Yo tengo una esposa muy bonita y a veces me pongo celoso”, explicó Martínez sobre “Jealousy”, la cual surgió mientras estaba en un parque sintiendo celos hasta que vio un ave. “Es un enemigo en realidad, tenemos que pelear contra los celos, tenemos que luchar contra los celos porque no es algo bueno, la naturaleza ayuda”.