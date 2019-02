Claudia Brant, Luis Miguel y Zoé ganan premios Grammy

LOS ANGELES (AP) — Claudia Brant, Luis Miguel, Zoé y la Spanish Harlem Orchestra se impusieron el domingo en las categorías latinas de los premios Grammy. Y Brant, quien obtuvo el Grammy al mejor álbum de pop latino por “Sincera”, destacó su posición como una latinoamericana que vive y triunfa en Estados Unidos.

“Llegué hace 20 años como inmigrante a este país y las puertas estuvieron abiertas para mí”, dijo la compositora argentina al recibir su galardón. “Espero que todavía haya oportunidades para otros”.

También les agradeció a sus colaboradores Antonio Carmona, Arnaldo Antunes, Alex Cuba y La Marisoul de La Santa Cecilia, y señaló que “este álbum nunca se trató del número de streams ni del número de seguidores... (sino) de hacer música maravillosa. Es un milagro estar aquí”, dijo.

Los artistas ganaron sus respectivos gramófonos dorados en la llamada Premiere del Grammy, una gala previa a la ceremonia televisada que se transmite solo por internet, en la que se reparten la mayoría de los galardones.

La banda mexicana Zoé obtuvo el premio al mejor álbum de rock, música urbana o alternativa latina por “Aztlán”, mientras que Luis Miguel ganó el premio al mejor álbum de música regional mexicana, incluyendo tejana, por “¡México por siempre!”. Ninguno de los dos estuvo presente para aceptar su trofeo.

La Spanish Harlem Orchestra sí subió al escenario a recoger su Grammy, el tercero que obtiene de seis nominaciones, a mejor álbum tropical latino por “Anniversary”.

“Esto representa el increíble legado de la música que nos enorgullece tanto representar”, dijo su cofundador Oscar Hernández, acompañado por músicos de la orquesta.

La Premiere de los Grammy contó con varios números musicales, entre ellos uno de las nominadas Ángela Aguilar, Natalia Lafourcade y Aida Cuevas, quienes interpretaron juntas “La llorona”.

Aguilar, la hija de 15 años de Pepe Aguilar nominada a mejor álbum de música regional mexicana por “Primero soy mexicana”, comenzó cantando sola en un vestido gris oscuro sin tirantes con coloridas flores cordadas y una amplísima falda. Lafourcade, quien estaba postulada a mejor álbum de pop latino por “Musas (un homenaje al folclore latinoamericano en manos de Los Macorinos), Vol.2”, salió a acompañarla poco después en un vestido crema con volantes en las mangas y la falda; y más tarde se les unió Cuevas, postulada a mejor álbum de música regional mexicana, incluyendo tejana, por “Totalmente Juan Gabriel Vol. II”, en un clásico traje blanco de mariachi.

El premio al mejor álbum de latin jazz fue para Dafnis Prieto Big Band por “Bback to the Sunset”. Prieto, un percusionista cubano, no estuvo presente. Aceptaron el premio dos de sus productores.

Muchos artistas que ganaron Latin Grammys el pasado noviembre quedaron fuera de las nominaciones. Pero J Balvin, quien no estuvo entre los candidatos al Grammy en las categorías de música latina, logró una junto a Bad Bunny y Cardi B en uno de los apartados principales: grabación del año, por el éxito "I Like It".

Los latinos también estarían representados en el número inaugural de la ceremonia principal: Balvin, Ricky Martin y Arturo Sandoval acompañarían a Camila Cabello en un “explosivo” espectáculo en el que también participaría Young Thug.

Cabello competía por los premios a la mejor interpretación pop solista por "Havana (Live)" y al mejor álbum vocal de por "Camila". Ricky Martin y Arturo Sandoval han sido galardonados en el pasado con múltiples gramófonos dorados, latinos y anglo.

La ceremonia de los premios Grammy, en su 61ta edición, será conducida por la cantautora Alicia Keys y se transmitirá en vivo por CBS desde el Staples Center en Los Ángeles.

