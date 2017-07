Daddy Yankee alcanza el #1 en Spotify a nivel mundial

NUEVA YORK (AP) — Daddy Yankee no es sólo el líder de la música latina en Spotify: el superastro del reggaetón ahora encabeza también la lista del servicio de música digital a nivel mundial.

El intérprete de éxitos como “Gasolina”, “Shaky Shaky” y “Despacito” (con Luis Fonsi) superó los 44.735.586 de escuchas mensuales y desplazó a Ed Sheeran del primer lugar, anunció Spotify el domingo en exclusiva a The Associated Press.

“Ser el primer artista latino en llegar a ser #1 en Spotify marca un precedente no tan solo para mi carrera sino para la industria en general. La revolución digital musical ha unificado al mundo y esta es la prueba; todos estamos en el mismo barco sin etiquetas ni estereotipos”, dijo Daddy Yankee a la AP en un correo electrónico.

Recordó que cuando comenzó su carrera en 1992 en su natal Puerto Rico, muchos no le dieron más de tres años y mucho menos pensaron que triunfaría fuera de la isla. “Pero nunca me detuve. Me tocó seguir luchando, me tocó hacer grandes sacrificios, me tocó perder momentos importantes con mi familia, me tocó sentir el prejuicio de mucha gente que no me abría las puertas”, expresó.

“Spotify ha estado apoyando la música latina por muchos años, y este es el momento que muestra que nuestra pasión y amor por el género son igualmente respaldados por nuestra audiencia. Estamos agradecidos por todos nuestros artistas, y específicamente por la influencia que Daddy Yankee ha tenido en la apreciación global de la música latina”, expresó Rocío Guerrero, directora editorial de contenido latino en Spotify.

Los usuarios del servicio, que superan los 140 millones, pueden encontrar la música del astro boricua en la lista “This is: Daddy Yankee”, así como accesar su catálogo completo desde sus teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras.

Más de una década después de que su álbum “Barrio fino” (2004) se convirtiera en el álbum más vendido de música urbana latina y su tema “Gasolina” en un megaéxito mundial, Daddy Yankee continúa siendo uno de los nombres más influyentes y reconocibles del reggaetón, con más de 11 millones de discos vendidos, más de 36 millones de seguidores en las redes sociales y reconocimientos que incluyen un Latin Grammy.

“Hoy en día este género es el más escuchado en el mundo”, expresó el artista complacido. “Gracias a los todos los fanáticos y a los colegas que me dieron la oportunidad de colaborar con ellos. ¡Lo logramos!”

___

Sigal Ratner-Arias está en Twitter como https://twitter.com/sigalratner

___

En Internet:

http://www.daddyyankee.com/