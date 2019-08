635x357 Daniel Boaventura trae a México su amor en ruso. BERENICE BAUTISTA (Associated Press)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El cantante y actor brasileño Daniel Boaventura no le tiene miedo a los retos. De hecho, es lo que más le emociona a la hora de presentarse en lugares tan remotos como Moscú, donde grabó su más reciente álbum en vivo “From Russia With Love”.

Boaventura presentará este viernes las canciones de esta producción en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

“Es importante comunicar esta importancia que México tiene en mi carrera, que es fundamental y tengo una gratitud infinita. Yo soy más fan de mi público que mi público de mí”, dijo el artista en una entrevista reciente. “El público mexicano es energía pura”.

Su debut en Moscú surgió por invitación de la Orquesta Filarmónica de Rusia, cuyos directivos vieron videos populares de sus conciertos en internet y quisieron que interpretara su repertorio en su capitalina Casa Internacional de la Música. El único encargo que le hicieron fue que cantara algunas canciones en ruso.

“Les dije ‘por supuesto, es un honor’, y en cuanto colgué el teléfono empecé a preguntar ‘¿cómo voy a hacerlo?’”, recordó risueño Boaventura.

Buscó un maestro para aprender algo de ruso básico y concentrarse en la música popular rusa, y el mejor que encontró estaba en Río de Janeiro (Boaventura vive en Sao Paulo), así que tomó clases vía Skype.

El cantante pidió a su disquera Sony Music que grabara la actuación, realizada a -18 grados centígrados (-0,4 Fahrenheit) en diciembre del año pasado, por lo especial que sería. El resultado es el disco en vivo “From Russia With Love”, lanzado la última semana de julio.

“La interacción entre el equipo brasileño y los músicos rusos fue fantástica”, dijo Boaventura. “En poquísimo tiempo con el show, los rusos (en el público) empezaron a cantar, a bailar, a querer bailar y aplaudir. La participación fue fantástica y claro que terminó como una fiesta”.

En los últimos años, Boaventura ha convertido a México en una parada obligada para sus giras y en 2017 grabó el CD/DVD “Ao Vivo No Mexico”. Se ha presentado en ciudades como Zacatecas y Sonora, y en esta visita también estuvo en Guadalajara.

Los músicos que lo acompañan son en su mayoría mexicanos, a excepción de su pianista que es brasileño. En su concierto en el Metropólitan interpretará algún tema en ruso y clásicos románticos de su repertorio como “Bésame mucho”, “Just The Way You Are” y “My Way”.

“Creo que cuando vas al escenario tienes que presentar tu verdad, verdad como cantante, verdad como artista”, dijo.

Boaventura, quien se destacó primero como actor en Brasil, no ha dejado esta faceta profesional y recientemente terminó su temporada en la versión brasileña del musical de Broadway “Sunset Boulevard”.

Respecto al momento de transformación y agitación política que ha atravesado su país en los últimos años, desde la destitución de la presidenta laborista Dilma Rousseff y la elección del político de extrema derecha Jair Bolsonaro, el artista pidió una postura crítica ante la tentación de caer en los extremos.

“Lo que quiero es que no haya una distinción, que las personas sean críticas cuando van a analizar algo, que no se dejen llevar por lo que manda el internet”, dijo Boaventura.

“Es necesario saber lo que los políticos están haciendo, lo que fue hecho en el pasado, los errores del pasado, y con los errores del pasado exigir a los políticos del presente”, agregó. “Creo que es la única cosa que podemos hacer, no importa si es de izquierda o de derecha”.