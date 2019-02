Director sinfónico acusado de abuso sexual actúa en Francia

PARÍS (AP) — Un renombrado director sinfónico suizo regresó el domingo a un escenario mundial importante por primera vez desde que 10 mujeres lo acusaron de agresión sexual y acoso, donde recibió repetidas ovaciones del atónito público parisino.

Charles Dutoit, de 82 años, niega haber hecho algo indebido y no ha sido acusado de nada. Las mujeres expresaron su temor de que acudir a la policía hubiera dañado sus carreras en el momento de las supuestas acciones indebidas, entre 1985 y 2010. Las mujeres revelaron sus inculpaciones a The Associated Press en 2017 y 2018, cuando muchos de los casos eran demasiado viejos para ser procesados en los tribunales.

Muchos de los asistentes a los conciertos de la Filarmónica de París desestimaron las denuncias. Sin embargo, la presencia de Dutoit el domingo conmocionó a Anne-Sophie Schmidt, una soprano francesa jubilada que afirma que él la empujó contra la pared, la manoseó y la besó a la fuerza en 1995, mientras actuaba en París.

Schmidt lamentó el "mensaje catastrófico" que su vuelta a los escenarios envía a las víctimas de agresión, y el domingo publicó una declaración llamando la atención sobre las acusaciones en su contra por parte de mujeres de tres países. Entre quienes compartieron la declaración en las redes sociales había otras mujeres que han actuado con Dutoit.

Al frente de la filarmónica, Dutoit protagonizó una interpretación intensa y libre de "La condena de Fausto" de Berlioz, como sustituto de última hora del director titular de la Orquesta Nacional de Francia, que se enfermó hace dos semanas. No obstante, el regreso de Dutoit provocó divisiones entre bastidores.

La orquesta permitió que los músicos votaran si apoyaban el regreso de Dutoit y la mayoría votó "no", según una mujer que actuó el domingo. Al final, la decisión recayó en la dirección de la orquesta, que alegó que Dutoit era el único director disponible a corto plazo con la experiencia necesaria.

Dutoit rechaza las acusaciones. Su abogado, James Carr, le envió un comunicado a la AP recordando que ninguna agencia policial ha considerado necesario interrogarlo.

Entre el público hubo personas contentas de darle la bienvenida.

Michelle Jolivet desestimó los señalamientos contra Dutoit diciendo que probablemente eran "noticias falsas". Añadió: "Espero que sean falsas". Su marido Michel dijo: "Es la justicia la que decide... Si no es condenado, déjenlo vivir su vida".