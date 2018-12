Drake domina Apple Music como el más reproducido de 2018

LOS ÁNGELES (AP) — Drake fue el artista más escuchado de 2018 en Apple Music en todo el mundo.

En su lista "Lo mejor de 2018" presentada el martes, Apple coloca el disco de Drake "Scorpion" como el más reproducido y su tema "God's Plan" como el más popular. Las canciones "Nice for What" e "In My Feelings", que también pertenecen al rapero, fueron segunda y cuarta, respectivamente.

Otros cuatro temas del quinto álbum de estudio de Drake se colaron entre los 100 más reproducidos: "Nonstop", “I'm Upset", “Mob Ties" y "Don't Matter To Me", en la que aparece Michael Jackson. El músico canadiense colaboró en los temas de "Yes Indeed" de Lil Baby, "Walk It Talk It" de Migos y "Look Alive" de BlockBoy JB.

Las canciones de Post Malone "Rockstar" y "Psycho" se colaron entre las 5 más escuchadas del año y su disco "Beerbongs & Bentleys" fue el segundo más popular, por delante de los trabajos de Cardi B, del fallecido XXXTentacion y de Travis Scott.