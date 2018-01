Elton John dice que su próxima gira mundial será la última

NUEVA YORK (AP) — Elton John se retirará del ruedo tras su próxima gira mundial de tres años, coronando así una carrera de casi cinco décadas en el escenario.

"He tenido una buena trayectoria, creo que se puede admitir", dijo John el miércoles, y agregó que quería "dejar a la gente pensando, 'vi la última gira y fue fantástica'".

El cantante, pianista y compositor de 70 años dijo que desea pasar más tiempo con su familia. Sus hijos tendrán 8 y 10 años cuando la gira termine en 2021, y John espera poder llevarlos a sus prácticas de fútbol.

"Mis prioridades ahora son mis hijos y mi esposo y mi familia", expresó. "Este es el final".

John hizo el anuncio durante un evento en Nueva York en el que se sentó al piano e interpretó "Tiny Dancer" y "I'm Still Standing". Lució sus emblemáticas gafas de sol y un colorido traje con una chaqueta en la que decía "Gucci Loves Elton" (Gucci ama a Elton).

Su gira final, apodada "Farewell Yellow Brick Road", comienza el 8 de septiembre en Allentown, Pennsylvania e incluye 300 conciertos en Norteamérica, Europa, Asia y Suramérica. Los boletos salen a la venta el 2 de febrero.

El anuncio generó tanto interés que su sitio web se cayó. En Instagram escribió que "EltonJohn.com volverá a estar completamente en línea tan pronto como sea posible".

John dijo que tomó la decisión de su retiro en el 2015 en Francia: "No puedo hacer físicamente los viajes y no quiero".

Indicó que quizás haga una residencia musical cuando termine la gira, pero descartó la idea de usar un holograma de él mismo. Lo calificó como "espeluznante" y "un poco estrafalaria" y dijo que les dijo a sus hijos que le "prometan que no habrá un holograma” suyo.

"¿Quién sabe? Quizás estén en la quiebra y vuelvan a ponerme en el (improperio) escenario", añadió.

John ha tenido varios problemas de salud últimamente, incluyendo una infección bacteriana el año pasado que contrajo durante una gira por Suramérica y una infección bacteriana por E. coli en el 2009. También tuvo apendicitis y le pusieron un marcapasos. Pero el miércoles dijo que está "en perfecto estado de salud".

En una entrevista tras el anuncio, John dijo a The Associated Press que "hace 10 años quería morir en el escenario".

"Nunca pensé que la paternidad podría proporcionarme tanta alegría, y la paternidad me llegó tarde, pero ha sido uno de los milagros de mi vida".

Dijo que sus dos hijos lo mantienen a él y su esposo, David Furnish, ocupados: "Pensamos en tener (más hijos) pero dijimos que no, tenemos suficiente en el plato con estos dos. Si fuéramos 10 o 15 años más jóvenes, probablemente los tendríamos, de seguro. Me encantaría tener una niña".

En la próxima gala de los premios Grammy, este domingo en Nueva York, John actuará junto a Miley Cyrus y recibirá el Premio al Mérito del Presidente de la Academia de la Grabación.

El músico, cuya residencia en Las Vegas termina en mayo luego de seis años, ha vendido 300 millones de discos con éxitos que incluyen "Your Song" y "Candle in the Wind"; ha ganado cinco premios Grammy, un Oscar, un Globo de Oro por "El Rey León" y un Tony por "Aida", y ha sido homenajeado con un premio del Centro Kennedy.

"Hubo un periodo en mi vida en el que estaba vendiendo discos, no podía dejar de ser No. 1, y gradualmente me nivelé. Si eres bueno en vivo, la idea es tocar en vivo. Los grandes artistas que se han mantenido — McCartney, Springsteen, Sting, Bob Dylan — todos han sido grandes artistas en vivo, The Who — esa es la longevidad", señaló. "No quedamos muchos y no creo que cuando nos vayamos haya alguien que nos vaya a reemplazar".

John realizó su primera gira en 1970 y desde entonces ha dado más de 4.000 conciertos en más de 80 países. En 1994 fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Dijo que su próxima gira podría incluir la participación de invitados especiales: "Quizás. Sí, por supuesto. ...Eso mantiene el ímpetu de la gira. ...Eso va a pasar".

Entre 1970 y 1976, John lanzó 10 discos de estudio y tuvo siete canciones consecutivas en el tope de las listas de popularidad. Continuó creando éxitos a lo largo de cuatro décadas, desde la canción para "El Rey León" "Can You Feel the Love Tonight" hasta una revisión de su oda a Marilyn Monroe "Candle in the Wind" lanzada en 1997 tras la muerte de su amiga, la princesa Diana de Gales. El tema se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos.

"Amo la música. No es una tarea, es un placer”, dijo John. “La música me mantuvo vivo cuando consumía drogas y todavía estaba trabajando. Es una constante en mi vida desde niño. La razón por la cual estoy aquí es la música. Y ahora la razón ha cambiado: es por mis hijos".

El reportero de AP Mark Kennedy contribuyó a este despacho.

