Emmanuel busca superar expectativas con Unplugged. BERENICE BAUTISTA (Associated Press)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Pese a sus más de cuatro décadas de trayectoria, Emmanuel tomó la propuesta de hacer un MTV Unplugged como un desafío y una oportunidad para mostrar su universo musical más allá de los éxitos que lo han caracterizado.

“Soy muy extraño. A veces ni siquiera me entiendo. Yo no desecho nada, ni sueño con todo”, dijo el martes en conferencia de prensa en la Ciudad de México “De nada sirven los nombres, ni las carreras, ni los premios si lo que tú haces no cumple con las expectativas del que está enfrente y supera esas expectativas”.

Tras meses de trabajo, “Con el alma desnuda-MTV Unplugged” de Emmanuel será estrenado el jueves a las 11 p.m. en toda Latinoamérica por MTV y al día siguiente será lanzado como un CD + DVD.

Emmanuel destacó la colaboración que tuvo con el equipo de MTV para plasmar la producción como se la había imaginado.

“Fue una catarsis entre todo el grupo de trabajo”, dijo. “Cuando yo llegué al lugar, sobrepasó todas las ideas que yo tenía y todos los conceptos que estaban en mi cabeza”

El concierto grabado en junio en el Frontón México no podía estar completo sin Mijares, con quien Emmanuel ha emprendido su popular gira de conciertos en los últimos años. Con él canta su éxito “Toda la vida”, mientras que con la banda Kinky interpreta “Quiero dormir cansado” y con su hijo Alexander Acha en “Es mi mujer”.

También incluyó temas que tenía tiempo de no interpretar como “Ven con el alma desnuda” y “No he podido verte”, que el venezolano Nacho se había apropiado antes de ser invitado por Emmanuel para el Unplugged.

“Nacho traía una gran sonrisa, traía una entrega”, dijo Emmanuel, y agregó que lo mismo pasó con Kinky: “Fue como si hubiéramos trabajado mucho tiempo juntos”.

A Ana Torroja, con quien interpreta “Hay que arrimar el alma”, la conoció cuando empezaba su trayectoria con Mecano, la popular banda española de la década de 1980 cuyo integrante José María Cano le dio a Emmanuel las canciones de “Solo” y “Luces de Bohemia para Elisa”, la cual está incluida en el álbum.

“Yo pienso que Ana Torroja es un ícono del pop”, dijo. “Aunque Mecano fue grande, lo que reconocemos todos es la voz de ella, con todos esos temas, pensé que tenía que haber un ícono de ese tiempo”.

Emmanuel también dejó ver sus influencias musicales como el sitar que incluyo en “Detenedla ya”. Al respecto contó que conoció al sitarista Ravi Shankar por los álbumes de los Beatles que escuchaba en su adolescencia, junto con los de los Doors, Led Zeppelin y Jethro Tull. De ahí que invitara al sitarista Paul Livingstone para esa canción.

“Era un gran seguidor de esta música y del rock, aunque dentro de mi espíritu lo que salía era algo mucho más romántico”, dijo. El sitar “es un instrumento dificilísimo de tocar... nunca te lo aprendes, siempre hay opciones”.

Aunque sí encuentra un punto en común entre su música y la de los rockeros: “Los grandes, grandes grupos de rock tienen grandes canciones románticas, y esas grandes canciones románticas marcan quizá más que todo lo demás”.

El de Emmanuel es el MTV Unplugged número 30 que se produce en Latinoamérica desde 1994. En la región, a diferencia de Estados Unidos y otras partes del mundo donde existen otras versiones de MTV, no se han dejado de hacer estos populares conciertos acústicos desde la década de 1990.

“El MTV Unplugged de Emmanuel para nosotros es un momento emocionantísimo”, dijo Eduardo Lebrija director general de Viacom International Media Networks, México, Colombia, Centroamérica y el Caribe, a la que pertenece MTV Latinoamérica. “Realmente es un homenaje, es el homenaje más grande que MTV puede lograr hacer a un artista”.