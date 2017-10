Enrique Bunbury sigue dos caminos en “Expectativas”

CIUDAD DE MEXICO (AP) — Enrique Bunbury exploró dos caminos en su nuevo álbum “Expectativas”, uno hacia su interior y otro hacia el exterior.

“Por lo menos la mitad del disco es especialmente oscuro, con poco lugar para la esperanza. La segunda parte digamos que encuentra refugio o muestra una serie de cobijos en los que a mí me gusta profundizar, que son el amor, el arte, la meditación, la contemplación, la desconexión con las noticias”, dijo Bunbury el lunes en una conferencia de prensa en la Ciudad de México, donde presentó el álbum lanzado el viernes pasado.

“Todo lo que es para adentro son lugares de esperanza para mí. Todo lo que es para afuera son lugares de desesperanza”, añadió.

En canciones como “En bandeja de plata” y “La ceremonia de la confusión” Bunbury reflexiona sobre temas sociales, mientras que en “Mi libertad” y “La constante” llega a ese estado de contemplación del que habla. También tiene espacio para el humor en “La actitud correcta”, donde canta “tu nuevo disco será la hostia, más guitarra y más sintetizador, seguro que me suena la misma canción”, siendo que el mismo usó sintetizadores de las décadas de los 70 y 80 en la producción.

“Creo que el rock and roll desde Bob Dylan dejó en claro que no solo es cuestión de mover las caderas sino que también se pueden mover las neuronas”, apuntó durante la conferencia.

Bunbury comenzó a escribir las canciones de “Expectativas” inmediatamente después de haber terminado su álbum anterior, “Palosanto” de 2013. Sin embargo, la producción se aplazó porque en medio llegó su “MTV Unplugged”, “El libro de las mutaciones?”, de 2015.

“Afortunadamente he tenido más tiempo que nunca para escribir este álbum. Escribí cerca de 50 canciones”, dijo el músico, quien produjo este nuevo material grabado en el estudio Sonic Ranch de Texas, acompañado por su banda Los Santos Inocentes y el saxofonista Santiago del Campo.

“Sobre todo los últimos meses fueron muy emocionantes porque empecé a darme cuenta que había un material que me emocionaba, que me gustaba, que merecía la pena ser grabado”, señaló.

En diciembre Bunbury comenzará la gira de “Expectativas” en España y el próximo año viajará a Latinoamérica. Por lo pronto sus fans pueden verlo en un cortometraje disponible en la cuenta de YouTube del rockero sobre el detrás de cámaras del álbum.

“Queríamos meternos más en la parte poética, en la parte mágica, en la parte psicológica de la grabación del disco, el proceso por el que pasa un escritor de canciones. Yo creo que refleja muy bien eso”, señaló sobre el filme dirigido por José Girl.

Ante el debate político por el movimiento independentista en Cataluña, el cantante originario de Zaragoza, España, que dijo que tiene familiares viviendo en la región, dijo: “Qué más quisiera yo y qué más quisiera, creo que todo el mundo, que las dos partes se entendieran y encontraran un punto o un lugar de convivencia sea cual sea el resultado de lo que ocurra en los próximos días”.

Bunbury recordó emocionado su participación en el concierto benéfico Estamos Unidos Mexicanos, en apoyo a las víctimas y damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre, en el que cantó acompañado de un mariachi en el Zócalo de la capital mexicana.

“Fue un orgullo y un placer”, dijo. “Estoy muy agradecido a todo el público que claro me vio cantar con un mariachi, que no lo vio raro, que no me silbó ni me echó del escenario y me permitió cumplir con ese sueño que siempre tuve, ese momento de placer que es cantar rodeado de la música tradicional mexicana. Fue algo muy bonito que guardaré en mi memoria siempre”.