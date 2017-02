Eric Church cancela 25.000 boletos a revendedores

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — El astro country Eric Church ha luchado contra los revendedores por años a medida que aumenta su popularidad y abarrota más arenas. Ahora ha dado un paso más al cancelar más de 25.000 boletos de su gira, que fueron comprados por revendedores, para ponerlos nuevamente a disposición de los fans.

El cantante de "Springsteen" dijo a The Associated Press que hará todo lo que pueda para detener lo que calificó como una organización criminal que está ganando millones.

"Compran miles de boletos en Estados Unidos no sólo para mis presentaciones, y terminan haciendo una fortuna", dijo Church en una entrevista. "Usan tarjeta de crédito falsas, identificaciones falsas, todo es un fraude".

Los boletos serán liberados el martes al mediodía para las siguiente paradas de la gira que tendrá Church en 60 ciudades. Boletos comprados previamente para las paradas de su gira por Canadá, que comienza el 28 de febrero en Ontario, ya han sido liberados y más boletos para sus presentaciones en Washington y Oregon saldrán a la venta el 27 de febrero.

Church ha usado este método de cancelar boletos comprados por revendedores para algunos conciertos, pero nunca a esta escala y pocos artistas son tan meticulosos como Church al verificar quién está comprando boletos para sus conciertos.

"Nos estamos volviendo mejores para identificar quiénes son los revendedores", dijo Church. "Todos los artistas pueden hacer esto, pero algunos no lo hacen algunos no son tan apasionados al respecto".

En un reporte del año pasado, investigadores del Fiscal de Nueva York Eric Schneiderman mencionaron a un revendedor que compró 1.012 boletos en un minuto para un concierto de U2 en el Madison Square Garden cuando salieron a la venta el 8 de diciembre de 2014, a pesar de que el promotor señalaba que había un límite para comprar cuatro boletos. Al final ese revendedor y otro tenían 15.000 boletos de la gira de U2 por Norteamérica.

El reporte señala que los revendedores ofrecen los boletos en sitios como StubHub y TicketsNow generando ganancias de 49% sobre el precio del boleto y a veces incluso 10 veces el precio.

A lo largo de los años Church ha probado diferentes métodos para acabar con la reventa. Usó boletos no físicos con los que los compradores tenían que mostrar la tarjeta de crédito con la que los compraron en la entrada de los foros. También intentó aumentar el precio de los boletos para que fueran menos atractivos para los revendedores y aumentó el control de la venta a través de su club de admiradores, que tiene acceso a los mejores asientos antes que el público general, de acuerdo con Fielding Logan, uno de los mánagers de Church en Q Prime South.

Church admitió que muchos de esos métodos son difíciles para un admirador promedio, pero dijo que no quiere que sus seguidores más fervientes paguen precios inflados para verlo en el escenario. En su gira de este año, Holdin' My Own, no tiene una banda abridora y presenta dos sets extendidos de su catálogo entero, incluyendo el álbum multiplatino "Chief" y "Mr. Misunderstood" ganador del premio al álbum del año de la Asociación de Música Country.

"Estamos presentando entre 39 y 40 canciones", dijo Church. "Toqué tres horas y 40 minutos en Atlanta, quiero que los fans me lleven hacia el final en la última hora del show".

La gira de Church es una de las 10 más lucrativas a nivel mundial, los precios de sus boletos tienen un promedio de 60,67 dólares, de acuerdo con Pollstar. No quiere vender boletos en 500 dólares para las mejores filas, "esa no es la gente que ha hecho que esté aquí".

El año pasado el Congreso aprobó una iniciativa para que el uso de software como el que emplean los revendedores para acaparar boletos se una "práctica injusta y engañosa" de acuerdo a la Ley de la Comisión Federal de Comercio que permitiría que la comisión persiga a aquellos que lo usan, pero Church dijo que ese tipo de iniciativa no tiene sentido sin alguien que la haga valer, además de que muy pocos revendedores son descubiertos y procesados.

"Realmente no la están reforzando al enjuiciar a esa gente", dijo Church. "No creo que lo hagan pronto".

Por lo pronto Church dijo que puede controlar quién compra sus boletos y tiene la intención de hacerlo.

"Nuestros fans saben que mientras estemos de gira haremos todo lo que podemos para asegurar que paguen el precio justo del boleto", dijo Church.

