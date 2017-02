Essence honra a Erykah Badu por los 20 años de "Baduizm"

LOS ANGELES (AP) — En los 20 años desde el lanzamiento de su innovador álbum debut "Baduizm", Erykah Badu se ha vuelto más y más creativa. Además de seguir haciendo música se ha desempeñado como presentadora de televisión y productora, ha actuado con su hija en el Lone Star Circus y traído al mundo a decenas de bebés como doula certificada.

La revista Essence celebrará el trabajo de Badu y el 20mo aniversario de "Baduizm" en su 8va gala anual para las Mujeres Negras en la Música el jueves en Los Angeles.

"Desde el momento en el que irrumpió por primera vez en la escena con su álbum 'Baduizm', todos nos enamoramos de la genio que es Erykah Badu", dijo la editora en jefe Vanessa De Luca en un comunicado. "Es apropiado que honremos los logros de nuestra reina del neo-soul, cuyo arte extraordinario nos sigue conmoviendo 20 años después".

"Baduizm" ganó el Grammy al mejor álbum de R&B en 1998, superando a músicos más establecidos como Whitney Houston, Mary J. Blige, Boyz II Men, Patti LaBelle y Babyface.

Al reflexionar sobre su debut, Badu dijo que no se dio cuenta de que su estilo era tan único como para crear su propio género.

"Yo simplemente quería compartir cómo me sentía y esperaba poder despertar sentimientos en otros", dijo en una entrevista reciente. "Pensé que era más un movimiento para la creatividad y la autoexpresión. Después de eso, simplemente usé la misma fórmula. Me tomo mi tiempo para escribir lo que siento. Si no hay nada que decir entonces no tengo nada que escribir".

Badu dijo que sigue "trabajando en música todos los días" de su vida, pero que eso es solo parte de su trabajo creativo. Lanzará un EP con el cantantautor emergente D.R.A.M., producirá un documental para "Baduizm 20", planea su fiesta anual de cumpleaños en su natal Dallas y estudia para convertirse en una partera licenciada.

Se convirtió en asistente de parto cuando una de sus mejores amigas quedó embarazada en el 2001.

"Tuvo un parto natural de 52 horas", recordó Badu. "Y me di cuenta, después de que todo había terminado, que no me había ido a dormir, no tenía hambre, ni siquiera me había apartado de su lado. Así que sentí que fue algo que llegó a mí. La mayoría de nuestros talentos son realmente naturales para nosotros. Así que comencé a estudiar para ser comadrona y me convertí en una doula".

Es una actividad que disfruta tanto, que cambió su nombre en Twitter a ErykahBadoula.

Badu ofrece voluntariamente sus servicios para asegurarse de que las madres estén saludables y cómodas a lo largo del embarazo, "hasta esos últimos segundos en que ya no es el apartamento de una persona sino el restaurante de una persona".

"Es como ser el comité de bienvenida", dijo.

La artista de 45 años no sabe si su trabajo como doula ha afectado su música, pero sí sabe que ambos vienen de su corazón.

"Todo es amor", expresó. "Creo que todos vienen del mismo lugar, todo el trabajo que hago: la música, ser partera, ser madre. Todo viene de un lugar de sinceridad".

