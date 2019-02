Eventos del Grammy comienzan con un homenaje a Willie Nelson

LOS ANGELES (AP) — Kacey Musgraves, Dave Matthews y Lukas Nelson rindieron homenaje al proscrito rey de la música country Willie Nelson con discursos y actuaciones en un emblemático estudio de Los Ángeles.

El ala de productores e ingenieros de la Academia de la Grabación agasajó a Nelson el miércoles por la noche en antesala a la gala de los premios Grammy, que se entregan el domingo.

El cantautor texano de 85 años fue un hombre de pocas palabras al recibir su placa, y preguntó en chiste si es que se estaba graduando. Le agradeció a todos sus productores e ingenieros y, agregó: "Estoy contento de que yo les gustaba porque ellos realmente pudieron haberme fregado".

Nelson compite este año por dos Grammy, a mejor álbum de pop vocal tradicional por "My Way", en el que versiona canciones de Frank Sinatra; y mejor interpretación de música de raíces estadounidenses por "Last Man Standing".

El evento suele hacerse en el pequeño auditorio de The Village, el estudio donde Fleetwood Mac grabó su influyente disco "Tusk" y Bob Dylan "Forever Young", y donde se mezclaron las exitosas bandas sonoras de "The Bodyguard" (“El guardaespaldas”) y "Moulin Rouge!" (“Amor en rojo”). Intérpretes y compositores que incluyen a Diane Warren, "Weird Al" Yankovic, Ziggy Marley, Lisa Loeb y Feist asistieron al evento.

Musgraves, que compite por tres premios Grammy, incluyendo a álbum del año, tuvo mucho más que decir sobre el "extraño pelirrojo".

La cantante destacó la capacidad de Nelson de unir a la gente sin importar sus diferencias: "Desamparados, casos aparte, republicanos, raperos, presidentes. Todo el mundo quiere a Willie", dijo Musgraves.

Las canciones de Nelson son tan emblemáticas, "que nunca morirán y, afrontémoslo, probablemente él tampoco", añadió.

Matthews interpretó una canción de Nelson, "Funny How Time Slips Away", y otra que él compuso para el homenajeado, "Gravedigger". Estuvo acompañado por dos hijos de Nelson, Micah y Lukas, quienes lo ayudaron a cubrir canciones como "Crazy," y "I Thought About You, Lord".

Lukas Nelson, quien trabajó en la banda sonora y película "A Star Is Born" con Lady Gaga y Bradley Cooper, puede imitar de manera impresionante el estilo único de su padre al cantar.

Pero un ronco Willie volvió al escenario para intercambiar punteos cortos y cantar con sus hijos "Living in the Promiseland" antes de terminar con su característica "On the Road Again".

__

En Internet:

www.grammy.org

__

Follow Kristin M. Hall at Twitter.com/kmhall