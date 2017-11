635x357 ExclusivaAP: Carey es nominada al Salón de los Compositores. MESFIN FEKADU (Associated Press)

NUEVA YORK (AP) — Mariah Carey, la artista con más No. 1 en la lista Hot 100 de Billboard, está entre los nominados al Salón de la Fama de los Compositores para el 2018.

Carey, quien coescribió 17 de sus 18 éxitos No. 1, consiguió su primera candidatura al prestigioso reconocimiento. El Salón de los Compositores le dio a The Associated Press la lista de nominados el lunes, un día antes del anuncio oficial.

El grupo de rap pionero N.W.A. también recibió su primera nominación, meses después de que Jay-Z se convirtiera en el primer rapero incorporado a la organización como parte de los agasajados del 2017.

La lista también incluye a John Mellencamp, Tracy Chapman, Alice Cooper, Jimmy Cliff, the Isley Brothers, Chrissie Hynde, Alan Jackson, Kool & the Gang, Tom Waits y Tom T. Hall.

Entre los no-intérpretes postulados están William "Mickey" Stevenson, Bill Anderson, Maurice Starr, Allee Willis, Steve Dorff, Mike Chapman, Randy Goodrum, Tony Macaulay y Jermaine Dupri, quien coescribió algunos de los éxitos de Carey. Los dúos de compositores nominados incluyen a Kye Fleming y Dennis Morgan, Denny Randell y Sandy Linzer, y a L. Russell Brown y Irwin Levine, fallecido en 1997.

Seis compositores, o grupos de compositores, serán oficialmente incorporados al salón en una gala en Nueva York el 14 de junio. Los miembros elegibles podrán votar por tres compositores no-intérpretes y tres compositores intérpretes hasta el 17 de diciembre.

Un compositor es elegible al salón si sus éxitos tienen al menos 20 años. Carey, cantautora de "We Belong Together" y "Hero", lanzó su primer álbum en 1990. N.W.A., que incluyó a Dr. Dre, Ice Cube, Eazy-E, MC Ren y DJ Yella, tuvo un éxito masivo con la cinta biográfica de 2015 "Straight Outta Compton". Su álbum debut salió en 1988.

En Internet: http://www.songhall.org