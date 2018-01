Fallece la vocalista de los Cranberries Dolores O'Riordan

LONDRES (AP) — Dolores O'Riordan, cuya poderosa voz ayudó a convertir a la banda de rock irlandesa The Cranberries en un éxito global en la década de 1990, murió repentinamente el lunes a los 46 años en un hotel de Londres.

La publicista de la cantante confirmó que su deceso ocurrió en la capital británica donde se encontraba grabando.

“No tenemos otros detalles de momento”, dijo Holmes quien agregó que la familia de la cantante estaba “devastada” por la noticia.

La Policía Metropolitana de Londres dijo que recibió una llamada poco después de las 9 a.m. del lunes para acudir a un hotel donde una mujer de unos 40 años fue encontrada muerta. La policía dijo que la muerte está siendo tratada como “inexplicada”.

El Hotel Hilton en Park Lane confirmó que un huésped había fallecido en sus instalaciones.

El presidente irlandés Michael D. Higgins dijo que O'Riordan y The Cranberries tuvieron "una influencia inmensa en el rock y el pop en Irlanda y a nivel internacional”.

“Para todos los que escuchan y apoyan la música irlandesa, los músicos irlandeses y las artes escénicas, su muerte será una gran pérdida”, dijo Higgins en un comunicado.

O'Riordan nació el 6 de septiembre de 1971 en Ballybricken, en el suroeste de Irlanda. En 1990 respondió a un anuncio de una banda local en la cercana ciudad de Limerick — llamada The Cranberry Saw Us — que buscaba un vocalista.

El cambio de nombre y otros factores convirtieron a The Cranberries en estrellas internacionales. Su sonido con base de guitarras tenía un toque alternativo en un momento en el que el grunge dominaba la escena musical.

Las canciones de la banda, para las que O'Riordan era la principal letrista y co-autora, tenían una melodía pop con un toque de música celta. Y en O'Riordan The Cranberries encontraron la figura de una vocalista carismática con una voz distintivamente poderosa.

Su sencillo debut “Dreams” fue reproducido mucho en MTV así como los sencillos que le siguieron, lo que ayudó a que el grupo atrapara la atención del público masivo.

El álbum debut de la agrupación "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?" de 1993 vendió millones de copias y presentó el sencillo "Linger".

Su siguiente producción, "No Need to Argue", vendió incluso más copias y tenía el sencillo "Zombie", un aullido contra la violencia en Irlanda del Norte que alcanzó la cima de las listas de popularidad en varios países.

La banda lanzó tres álbumes de estudio más antes de separarse en 2003. O'Riordan publicó su primer álbum solista, "Are You Listening", en 2007, y dos años después el segundo, "No Baggage".

Los miembros de The Cranberries se reunieron en 2009 y entregaron el álbum "Roses" en 2012.

Por un tiempo O'Riordan era una de las mujeres más ricas de Irlanda, pero también tenía problemas de salud físicos y mentales.

La más reciente producción de The Cranberries es el álbum acústico "Something Else", lanzado en 2017. La banda estuvo de gira por Europa y Norteamérica el año pasado, pero tuvieron que dejar los escenarios antes de lo previsto porque O'Riordan tenía problemas de la espalda.

En 2014, O'Riordan fue acusada de agredir a tres policías y a un sobrecargo en un vuelo de Nueva York a Irlanda. Se declaró culpable y debió pagar una multa de 6.000 euros (6.600 dólares).

Los expedientes médicos proporcionados a la corte indicaban que tenía desórdenes mentales al momento del altercado. Después de su audiencia en la corte O'Riordan instó a otras personas que sufren de enfermedades mentales a pedir ayuda.

La cantante dijo al diario Metro de Londres el año pasado que le habían diagnosticado desorden bipolar y habló con Irish News sobre sus problemas con la depresión.

“Es una de las peores cosas por las que puedes pasar”, dijo sobre la depresión. “Pero también he tenido mucha felicidad en mi vida, especialmente con mis hijos”.

“Hay momentos buenos y malos, claro, ¿qué no la vida se trata de eso?”, agregó.

A O'Riordan le sobreviven tres hijos que tuvo con su ex esposo Don Burton, antiguo mánager de las giras de Duran Duran.