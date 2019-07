Festival Woodstock 50 es finalmente cancelado

NUEVA YORK (AP) — El festival Woodstock 50 ha sido oficialmente cancelado.

Los organizadores anunciaron el miércoles que el accidentado evento de aniversario, que tuvo una serie de tropiezos los últimos cuatro meses, no se llevará a cabo.

El festival estaba originalmente programado del 16 al 18 de agosto, pero tuvo problemas para obtener permisos, perdió un socio financiero y una empresa de producción.

La semana pasada Jay-Z, Dead & Company y John Fogerty anunciaron que no se presentarían en el evento luego que los organizadores dijeron que lo mudarían a Maryland en vez de hacerlo en Nueva York.

“Nos entristece que una serie de contratiempos inesperados hayan hecho imposible montar el festival que imaginamos con el gran grupo de artistas que habíamos reunido y el interés social que estábamos anticipando”, dijo el cofundador del festival Michael Lang en un comunicado. "Liberamos a todo el talento así que cualquier participación de su parte sería involuntaria. Debido a conflictos de alcance en la zona de DC muchos artistas no podían participar y otros cancelaron por sus propias razones”.

Los organizadores dijeron que planeaban convertir Woodstock 50 en un concierto benéfico gratuito en el Merriweather Post Pavilion en Columbia, Maryland, antes de anunciar que habían cancelado el festival por completo.

Lang anunció el evento por el 50 aniversario en marzo junto con Fogerty y el rapero y actor Common, quienes se presentarían en el festival. Otros artistas anunciados eran The Killers, Miley Cyrus, Imagine Dragons, Chance the Rapper, Robert Plant and The Sensational Space Shifters, David Crosby, Janelle Monae, Brandi Carlile y Halsey.

Woodstock 50 iba a realizarse originalmente en tres escenarios principales del circuito de carreras Watkins Glen International en Watkins Glen, Nueva York, a unos 185 kilómetros (115 millas) al noroeste del lugar donde se hizo el festival original. Los boletos iban a salir a la venta el 22 de abril, pero esto se postergó.

Sin embargo, Woodstock sí celebrará su aniversario: Ringo Starr, Santana y Fogerty se presentarán en el sitio original de Woodstock en Bethel, Nueva York, en un evento más pequeño en el Bethel Woods Center for the Arts separado de Woodstock 50.

El festival original de Woodstock, que buscaba transmitir un mensaje de amor, paz y música, fue un evento histórico en 1969 que incluyó presentaciones de Jimi Hendrix, Grateful Dead, Joan Baez, The Who y otros artistas emblemáticos.

Lang ha pedido a los artistas de Woodstock 50 a los que se les pagó que donen 10% de sus ganancias a HeadCount, una organización no lucrativa que registra votantes en eventos musicales o alguna otra organización de su preferencia.

"Woodstock sigue comprometido con el cambio social y continuará activo en apoyo a la importante misión de HeadCount para lograr los votos antes de la próxima elección", dijo Lang en su comunicado. "Agradecemos a los artistas, admiradores y socios que nos apoyaron incluso ante la adversidad. También quisiera mencionar a Bethel y su celebración de nuestro 50 aniversario para reforzar los valores de la compasión, la dignidad humanay la belleza de nuestras diferencias acogida por Woodstock".