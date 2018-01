Fonsi y Yankee lideran con 7 nominaciones los iHeartRadio

NUEVA YORK (AP) — "Despacito" dominó el 2017 y le sigue generando éxitos a Luis Fonsi y Daddy Yankee: ambos astros puertorriqueños encabezan las nominaciones a los Premios iHeartRadio de la Música.

iHeartMedia anunció el miércoles que Fonsi y Yankee recibieron siete postulaciones cada uno, incluyendo a canción del año por la versión del tema con Justin Bieber. La quinta entrega anual de estos reconocimientos será el 11 de marzo en el Forum en Inglewood, California y se transmitirá en vivo por TBS, TNT y truTV, además de las estaciones de radio de iHeartMedia.

Un puñado de artistas le siguen a los astros latinos con cinco nominaciones, incluidos Bruno Mars, Taylor Swift, Rihanna, DJ Khaled, Shawn Mendes, the Chainsmokers, Ed Sheeran, Camila Cabello y Khalid.

Por el premio a la canción del año "Despacito" se medirá con "That's What I Like" de Mars, "Shape of You" de Sheeran, "Something Just Like This" de the Chainsmokers y Coldplay, y "Wild Thoughts" de DJ Khaled, Rihanna y Bryson Tiller.