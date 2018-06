Fuente AP: Patriarca de familia Jackson muere a los 89 años

NUEVA YORK (AP) — Joseph Jackson, el fuerte e imponente patriarca del clan musical Jackson, falleció, dijo una persona cercana a la familia. Tenía 89 años.

La persona, que habló a condición de anonimato porque no tenía permitido hacer declaraciones públicas, dijo a The Associated Press el miércoles que Jackson murió pero no proporcionó más detalles.

El padre y manager de Michael Jackson, Janet Jackson y sus talentosos hermanos sacó a su familia de la pobreza en Gary, Indiana, y con ella lanzó una dinastía musical.

Cinco de sus hijos — Michael, Jermaine, Marlon, Tito y Jackie — hicieron del clan una sensación instantánea con la llegada de los Jackson 5 en 1969.

A lo largo de las décadas, millones alrededor del mundo escucharían las grabaciones de los Jackson y Michael se convertiría en uno de los artistas más populares de la historia antes de su muerte en el 2009.