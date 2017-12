Fundación Cultural Latin Grammy presenta Beca Carlos Vives

NUEVA YORK (AP) — Carlos Vives se ha unido a la Fundación Cultural Latin Grammy para ayudar a un estudiante de música con limitaciones financieras que haya sido aceptado en el Berklee College of Music a cursar sus estudios.

La Beca Carlos Vives, copatrocinada por el astro colombiano, será otorgada a un estudiante interesado en música latina que se destaque y no pueda solventar los estudios con sus propios recursos. La ayuda financiera, de hasta 200.000 dólares, será otorgada para cursar una licenciatura de cuatro años.

“No sabes la alegría que nos da poder cambiar una vida, porque una beca de 200.000 dólares le da la posibilidad a un estudiante de acercarse a la mejor escuela, de tener el tiempo y tener todo cubierto para poder estudiar y prepararse, afilar ese talento”, dijo Vives a The Associated Press en una entrevista exclusiva el jueves. “No sabes cómo he pensado mucho en esos músicos que están allá por nuestros pueblos, ... en la gente que está un poco más lejos que la tiene muy difícil y que tienen un talento increíble en esos pueblos nuestros del Caribe. Te digo es algo increíble los talentos que uno encuentra. Poder poner esa beca al servicio de ellos sería algo especular”.

El cantautor y activista recibió en marzo una maestría en música latina de Berklee en una ceremonia en Bogotá. La casa de estudios con sede en Boston lo reconoció por sus importantes contribuciones a la música y la sociedad.

En un comunicado enviado el jueves a la AP, Manolo Díaz, vicepresidente senior de la Fundación Cultural Latin Grammy, dijo que "Carlos Vives no solo representa la excelencia y los logros musicales, sino también las cualidades igualmente importantes de generosidad y altruismo. Su legado también incluirá trasformar la vida del beneficiario de la beca".

Estudiantes de 24 países, incluidos Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España, México Perú, Nicaragua, Uruguay y Venezuela, están invitados a solicitar la beca. La fecha tope para hacerlo es el 10 de abril del 2018.

Los solicitantes serán evaluados por el Comité de Becas de la Fundación Cultural Latin Grammy, formado por profesionales de las distintas áreas musicales.

La Fundación Cultural Latin Grammy fue creada por la Academia Latina de la Grabación para promover la apreciación y el conocimiento internacional de la música latina. Su principal objetivo es ofrecer becas y subvenciones a estudiantes de música con necesidades financieras e instituciones que promuevan la investigación y preservación de los géneros de la música latina.

En años pasados, artistas como Juan Luis Guerra, Miguel Bosé y Enrique Iglesias han patrocinado esta beca.

Vives, que acaba de lanzar álbum con 18 cortes que incluye su más reciente éxito con Sebastián Yatra, “Robarte un beso”, planea salir de gira el próximo año, cuando además será homenajeado en su país, en el Festival de la Leyenda Vallenata.

