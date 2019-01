635x357 Grande, Gambino y múltiples astros latinos a Coachella 2019. The Associated Press

LOS ÁNGELES (AP) — Ariana Grande y Childish Gambino encabezarán en abril el cartel del festival de Coachella, que este año incluye a astros latinos como Bad Bunny, J Balvin, Mon Laferte y Rosalía y Los Tucanes de Tijuana.

Goldenvoice, la promotora del Festival de Música y Artes del Valle de Coachella, dio a conocer el miércoles parte de los músicos que se presentarán en el evento en el sur de California durante dos fines de semana: del 12 al 14, y del 19 al 21 de abril.

Entre los artistas ya confirmados están también Tame Impala, Janelle Monae, 1975, DJ Snake, Diplo, Solange y Weezer.

Laferte no será la única chilena en el escenario. También se presentarán sus compatriotas Javiera Mena y Tomasa del Real, mientras que de Costa Rica llegará el grupo Las Robertas.

Grande se consolidó en 2018 como estrella del pop con otro disco número 1, "Sweetener", y éxitos como "No Tears Left to Cry", "God Is a Woman" o "Breathin".

Las entradas para el festival de Coachella se pondrán a la venta el viernes.

____

En internet: https://www.coachella.com/