Gretchen Parlato debuta con su Flor en México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Para la cantante de jazz Gretchen Parlato, presentarse por primera vez en el extranjero con su nuevo proyecto musical Flor es una especie de renacimiento tras un largo retiro invernal. Al hacerlo además en México espera sentirse tan cómoda como en casa.

“La cultura mexicana es muy familiar para mí porque crecí en Los Ángeles, así que era como una de sus vecinas”, dijo la intérprete en una entrevista telefónica reciente con The Associated Press. “Estoy segura de que el resto de la banda también tiene ese mismo sentimiento hacia México, estamos emocionados”.

Parlato actuará el lunes en el Lunario del Auditorio Nacional con Flor, el proyecto que conformó con los músicos brasileños Marcel Camargo (guitarra) y Léo Costa (batería y percusiones) y el armenio Manukyan Artyom (violonchelo), con un programa de música brasileña, jazz y pop.

“Mi amor por la música brasileña comenzó al mismo tiempo que mi amor por el jazz”, señaló la cantante. “Aparte del pop, fue la primera música que me realmente sorprendió. Escuchar bossa nova por primera vez a los 13 años me hizo decir ¡guau!”.

Tras su paso por México, que también incluye conciertos en Guanajuato, Guadalajara y Cuernavaca, llegará en mayo a Nueva Zelanda, Australia y Corea del Sur.

“Es un regreso para mí a la música, es (un proyecto) nuevo y es inspirador. Pero también es música que ha estado dentro de mí desde el principio”, expresó la artista, quien ha sido calificada dos veces por la revista especializada Downbeat como una de las tres principales cantantes femeninas de jazz en ascenso.

Parlato, de 42 años, es hija del jazzista Dave Parlato, bajista de Frank Zappa, así como de Judy Frisk, artista visual y músico. Estudió etnomusicología en la Universidad de California en Los Ángeles, donde conoció a Camargo, con quien ha tocado música brasileña desde entonces.

En 2004 ganó el primer lugar de la competencia internacional de canto Thelonious Monk, y en el 2005 debutó con un disco homónimo calificado con cinco estrellas por Downbeat. A éste le siguieron “In a Dream” (2009), "The Lost and Found" (2011) y el álbum en vivo en Nueva York “Live in NY” (2013), nominado al Grammy.

La cantante conversó con la AP sobre sus inicios, su receso y esta nueva etapa en la música. A continuación extractos de la entrevista.

AP: ¿Cómo decidiste convertirte en músico y específicamente en jazzista?

PARLATO: Cuando naces en una familia de artistas se vuelve parte de tu vida diaria, se vuelve tan normal que tu papá tenga que ensayar y tenga un concierto y tu mamá esté trabajando en su arte. En los primeros años de mi adolescencia me di cuenta de que cantar y presentarme en público era algo que me encantaba hacer, que me llevaba a un mundo totalmente diferente y me daba una sensación de escape, de libertad y expresión, casi como si estuviera volando.

AP: Te lo tomaste muy en serio, tanto como para estudiar etnomusicología.

PARLATO: Eso te expande los oídos al escuchar música y te hace entender el contexto en el que ésta está. En vez de oír una canción y decir me gusta o no me gusta, puedes saber quién es el artista, cuáles son sus antecedentes, cuándo escribieron esto, cuál es la historia detrás de la canción, cuál era el contexto del mundo cuando se escribió.

AP: ¿Estás trabajando en el álbum que seguirá a tu disco en vivo?

PARLATO: Después de hacer el álbum en vivo me casé, quedé embarazada y tuve un bebé, por eso no he trabajado en una nueva producción. No tenía el tiempo ni el enfoque para trabajar en un nuevo disco.

AP: ¿Cómo definirías el proyecto de Flor?

PARLATO: Es nuevo pero viene de algo que siempre ha estado conmigo. Por eso elegí llamarle al grupo Flor, porque es como una flor que se abre y florece, así como mi regreso a la música tras un receso. Como una flor que aparece en primavera. Me da la sensación de que tomé un largo receso de invierno y ahora regreso como una flor.