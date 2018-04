Gwen Stefani comenzará residencia en Las Vegas en junio

LAS VEGAS (AP) — Gwen Stefani es la más reciente estrella en anunciar una estancia de conciertos en Las Vegas.

Caesars Entertainment dijo el martes que Stefani comenzará sus presentaciones en el casino y hotel Planet Hollywood en junio.

En un comunicado la intérprete de “Hollaback Girl” dijo que tener un show en Las Vegas es “un honor increíble”. Agregó que al crecer en Anaheim, California, nunca se imaginó que tendría su propia residencia artística.

Caesars dijo que el show de Stefani celebrará toda su carrera musical.

Stefani lanzó su primer álbum navideño "You Make It Feel Like Christmas" a finales del año pasado, el cual debutó en el primer puesto de la lista de álbumes navideños de Billboard.

Los boletos para el show de Stefani salen a la venta el viernes. Los conciertos en el teatro Zappos del casino y hotel están programados para junio, julio, diciembre, febrero y marzo.