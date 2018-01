Henry Santos resalta complicidad de la pareja en Descarados

CIUDAD DE MEXICO (AP) — Para el cantante dominicano Henry Santos, el tiempo en el que pasó esperando el nacimiento de su bebé fue excelente para componer las piezas del que será su próximo álbum.

"Gracias a Dios tuve la oportunidad de ponerme a escribir todas mis canciones", dijo en una entrevista telefónica reciente desde Miami a propósito del lanzamiento de "Descarados", el primer sencillo de su nueva producción. "En el álbum pasado le di oportunidad a varios compositores que colaboraran conmigo, pero en este ... tenía todo el tiempo en mis manos porque estaba con mi esposa esperando a nuestro bebé".

Santos interrumpió sus actividades laborales por un año para poder acompañar a su esposa, la modelo cubana Giselle Méndez, en el embarazo. Su hijo nació el 5 de septiembre.

"El niño gracias a Dios es saludable, es muy inteligente, le encanta la música", dijo el intérprete, quien también tiene un hijo de una relación previa.

"Tengo un tema que se lo dediqué a mi esposa, agradeciéndole por el bebé bello que me regaló", adelantó. "Pienso que se nota una gran madurez en ese sentido al igual que en las cosas del amor, no solamente tratar de enamorar a las mujeres en mis composiciones, sino en mirarlas en sus diferentes matices, en hablarle al amor pero desde diferentes ángulos. Yo creo que todo este crecimiento, todo este tiempo que he tenido para reflexionar, para no hacer un álbum apurado, me ha dado esa madurez".

Santos espera lanzar su álbum, titulado "Shut Up & Listen", a mediados de año. Su carta de presentación es "Descarados", un tema compuesto por él pensando en la complicidad de las parejas y en el lado bello de este aspecto en las relaciones.

"Como te dice la canción, frente al público somos personas con respeto y pudor, pero después de que cierras las puertas en la habitación es otra cosa", dijo.

La pieza es totalmente bailable al ritmo de la bachata que caracterizó a Santos en sus comienzos con el grupo Aventura, que formó con Romeo Santos, Toby Love, Lenny Santos y Max Santos en la década de 1990.

"Me concentré un poco en volver a traer esos matices de Aventura de aquellos tiempos que hacíamos R&B con bachata. Yo sé que la gente ya está muy familiarizada con eso y que a la hora de bailarla va a ser bastante sabroso. No puedo esperar a ver a la gente en la pista", dijo Henry Santos.

El viernes el artista se presentará en Washington en un concierto íntimo en el que cantará los primeros temas de su álbum. Será el primer concierto de una gira por Estados Unidos con Toby Love por la cual se dijo “muy emocionado”.

El video de "Descarados", que también será lanzado el viernes, cuenta su historia desde un ring de boxeo con una bailarina y un boxeador. Fue dirigido por la cubana Joanne Soto.

"Hay muchas imágenes que básicamente describen lo que es la complicidad", dijo Santos sobre el significado que trataron de plasmar en el clip, para el que evitaron las imágenes clásicas de "la muchacha bonita en la cama con el artista".

"Encima del ring cada quien hace lo suyo”, explicó, “pero existe esa complicidad entre ambos" personajes.