Hiromi Uehara escribe música para cortometrajes imaginarios

CIUDAD DE MEXICO (AP) — Para la pianista de jazz Hiromi Uehara existe un punto en común entre México y su natal Japón.

"En ambos países comemos mucho arroz", dijo Uehara en una entrevista telefónica previa a sus conciertos en el Lunario del Auditorio Nacional en la Ciudad de México. "La gente japonesa es mucho más tímida, así que me da un poco de envidia cuando la gente puede expresarse y mostrar cómo se sienten libremente, eso es algo que no tenemos... La gente ama la música en tu país y son muy entusiastas, muy expresivos con la música".

Uehara encabeza The Trio Project, un ensamble con una propuesta sonora en que fusiona rock, hard bop, ragtime, blues, funk y música clásica.

"Algunas personas lo llaman jazz progresivo. Es una mezcla de la música que escuchamos", agregó sobre la propuesta, que completan el baterista británico Simon Phillips y el bajista estadounidense Anthony Jackson.

Phillips ha tocado en bandas como Toto, The Who y Judas Priest, al igual que con artistas como Jeff Beck, David Gilmour, de Pink Floyd. Jackson ha colaborado con Paul Simon, The O'Jays, Steely Dan y Chick Corea. Y Uehara, por su parte, se destacó desde su álbum debut "Another Mind" (2003) y con el tiempo ha logrado una gran aceptación como solista con sus siguientes materiales, entre ellos "Place to Be" (2009).

El más reciente álbum del trío es "Spark", de 2016.

"Quería escribir música para cortometrajes imaginarios", dijo sobre el concepto del álbum. "Quería escribir toda una historia sobre sentimientos y escribir canciones para cada escena".

Uehara no se ha puesto en contacto con cineastas para concretar esos cortometrajes, pero agregó que "si alguien está interesado pueden llamar".

The Trio Project se conformó en 2010 y desde entonces ha explorado su propuesta de mezcla musical en álbumes como "Voice" (2011), "Move" (2012) y "Alive" (2014). La fusión no solo es de estilo; a veces los miembros del trío intercambian los instrumentos que tocan.

Uehara los conoció hace siete años. "Se volvió una unidad muy fuerte muy rápidamente", dijo.

Esta es la tercera visita del trío al Lunario, donde se presentaron en 2014 y 2015. En esta ocasión el bajista Hadrien Feraud sustituirá a Anthony Jackson, quien no pudo estar presente por cuestiones de salud.

Uehara empezó a estudiar piano a los seis años y en 1999 se mudó a Estados Unidos para estudiar en el Berklee College of Music, en Boston, donde dijo que tuvo una experiencia muy enriquecedora.

"Conoces a músicos de todo el mundo ... y también tienes la posibilidad de experimentar una cultura diferente a la que has tenido al crecer", dijo.

Tras sus conciertos del jueves y el viernes, el trío participará el sábado en el Festival Roxy de Guadalajara, junto a Morrissey, James, Wild Nothing, Fito Páez, Siddartha, Caloncho y Empire of The Sun.

"Creo que el jazz gusta en todos lados", señaló sobre la respuesta que ha recibido en el mundo con su virtuosismo y propuestas innovadoras. "El jazz es amado en todos lados".