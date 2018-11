Imagine Dragons pide quitar estigma a la depresión

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Dan Reynolds de Imagine Dragons pidió el domingo en su concierto en el festival Corona Capital cuidar la salud mental de los jóvenes y desestigmatizar males como la depresión para que la gente busque ayuda profesional.

“La depresión está matando a nuestros jóvenes”, dijo Reynolds a la mitad de “Demons”, una de sus canciones que habla precisamente de luchas internas y de ocultar la verdad.

El artista compartió que hace muchos años él mismo padeció de depresión, pero que no es algo de qué avergonzarse. “Fue parte de mi camino, es parte de quien soy. Hay mucha gente aquí esta noche lidiando con depresión y ansiedad, no se lo guarden”, dijo. “Busquen un terapeuta, debemos desestigmatizar esto, debemos hablar abiertamente al respecto. Siempre vale la pena vivir su vida, nunca se lleven su vida de nosotros, nunca”.

La banda originaria de Las Vegas ofreció una poderosa presentación estelar en la segunda noche del festival Corona Capital de la Ciudad de México con sus grandes éxitos como “Believer” y “Radioactive”. Reynols puso a cantar al público con la clásica mexicana “Cielito Lindo” e hizo un cover a The Police con “Every Breath You Take”.

Los fans del Corona pudieron escuchar temas como “Natural” y “Machine”, recién salidos del horno de “Origins”, el cuarto álbum de estudio de la agrupación completada por Wayne Sermon (guitarra), Ben McKee (bajo) y Daniel Platzman (baterista), que fue lanzado el 9 de noviembre.

Otro de los grupos que hizo brillar la segunda jornada del festival fue New Order con clásicos como “Temptation” (de la que un día antes hicieron un remix los Chemical Brothers en el mismo escenario), “Blue Monday”, “Regret” y “Bizarre Love Triangle”.

Pero fue en las mezclas intermedias que la agrupación británica fundada por Bernard Summer en 1980 demostró su actualidad y capacidad para mantener a la multitud bailando como si se tratara de un club nocturno abierto en 2018.

Summer no habló mucho, aunque complació al público con una canción sorpresa “Love Will Tear Us Apart” de Joy Division, su banda previa a New Order, disuelta tras la muerte de su vocalista Ian Curtis, a quien rindió un homenaje poniendo una fotografía blanco y negro. Curtis se suicidó en 1980, a los 23 años, precisamente por problemas de depresión.

Nine Inch Nails era otra de las bandas más esperadas de la noche. La agrupación estadounidense liderada por Trent Reznor ha visitado el país en múltiples ocasiones y tiene un sólido grupo de seguidores, por lo que algunos habían viajado desde provincia para verlos. La agrupación no decepcionó con su concierto complaciéndolos con “Closer”, “Copy of a”, “Mr. Self Destruct” e interpretó “The Perfect Drug”, un tema que compusieron para la película de David Lynch “The Lost Highway” de 1997, que no habían tocado en vivo hasta sus conciertos este año.

Otras de las bandas más populares del día fueron The War on Drugs, que debutaron en escenarios mexicanos con su concierto en el Corona, y MGMT que con su presentación en el escenario principal hicieron bailar a la multitud con su mezcla de música electrónica y rock.

El Corona Capital logró reunir a más de 160.000 asistentes en los dos días de su edición 2018 en la que también se presentaron Mercury Rev y el rapero Khalid.