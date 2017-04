Alan Jackson, Jerry Reed y Don Schlitz al Salón de la Fama

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — El astro country Alan Jackson, el actor, cantante y guitarrista Jerry Reed y el compositor Don Schlitz serán incorporados al Salón de la Fama de la Música Country este año, se anunció el miércoles.

Jackson, de 58 años, de Newnan, Georgia, saltó a la fama en 1990 con un estilo neotradicional de country honky tonk que le mereció varios discos multiplatino. Sus éxitos incluyen "Chattahoochee", "She's Got the Rhythm (And I Got the Blues)" y "Where Were You (When the World Stopped Turning)".

En una conferencia de prensa, Jackson dijo que la radio de madera de su padre lo inspiró a escribir "Chasin' That Neon Rainbow", uno de sus primeros sencillos. Esa radio ahora se exhibe en el Salón de la Fama y Museo de la Música Country, junto con un par de esquís acuáticos que usó en el video musical de "Chattahoochee".

"Estaré en el Salón de la Fama con la radio de papi Gene y mis esquís acuáticos y unos blue jeans con huecos", dijo Jackson.

El cantante y compositor recibió dos premios Grammy y fue nombrado artista del año tres veces por la Asociación de la Música Country (CMA, por sus siglas en inglés). En 25 años de trayectoria, es el segundo artista más nominado en la historia de los CMA, con 81 candidaturas, y ha tenido más de 30 éxitos No. 1.

"Este es uno de los últimos sueños de la lista", dijo Jackson.

Reed, de Atlanta, Georgia, alcanzó popularidad en la década de 1960 con un estilo de tocar que le mereció el apodo del "Hombre de la Guitarra". Sus éxitos incluyen la ganadora del Grammy "When You're Hot, You're Hot" y "Amos Moses".

Tras aparecer con regularidad en el programa de TV de Glen Campbell, comenzó una exitosa carrera en Hollywood. Actuó con Burt Reynolds en las películas "Smokey and the Bandit" ("Dos pícaros con suerte") y apareció en "The Waterboy" de Adam Sandler.

Murió en el 2008, a los 71 años. Sus hijas Seidina Hubbard y Lottie Zavala hablaron en su nombre el miércoles.

Schlitz, de 64 años, de Durham, Carolina del Norte, ha escrito docenas de éxitos de la música country, incluyendo "The Gambler", "On The Other Hand", "Forever and Ever, Amen", "The Greatest" y "When You Say Nothing At All".

Sus canciones han sido interpretadas por Kenny Rogers, Randy Travis, Mary Chapin Carpenter, The Judds, Tanya Tucker y otros. Ha ganado tres premios CMA a la canción del año y dos Grammy, y ya forma parte del Salón de la Fama de los Compositores.

"Nunca seré capaz de creer que merezco esto, a menos que lo reciba como un representante demi familia, mis mentores, mis colaboradores, mis promotores y mis amigos", dijo Schlitz. "Esa es la única manera en que puedo lidiar con esto".

___

En Internet:

http://countrymusichalloffame.org/