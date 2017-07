John Mayer sobre cambio a su show: “Quiero ser competitivo”

NUEVA YORK (AP) — John Mayer nunca dependió de luces multicolores, confeti y pirotecnia en sus conciertos. Pero el músico quiso dar un paso adelante y tras ver a Drake actuando en vivo dice que se inspiró a reforzar su producción y asumir más riesgos en el escenario.

Mayer lanza el segundo tramo de su gira mundial “Search for Everything” el martes en Albuquerque, Nuevo México. El nuevo espectáculo dista mucho de lo que había hecho el cantautor y guitarrista ganador del Grammy, que ahora canta sobre un escenario futurístico forrado con luces L.E.D.

"Quería un show realmente grande. Quiero ser competitivo. Quiero estar en un mundo donde la gente cree mejores y más grandes espectáculos", dijo Mayer en una entrevista reciente.

"Creo que hay una competencia sana en esto. Fui a ver el show de Drake y ... los verdaderos artistas dicen '¡Guao!' Y, '(improperio)', ¿verdad? Porque uno ve algo que lo impresiona y como artista piensa, 'Yo quiero un poco de eso'".

El músico de 39 años recientemente terminó una gira con Dead & Company, su supergrupo con Mickey Hart, Bill Kreutzmann y Bob Weir de Grateful Dead. Su gira de verano termina el 3 de septiembre en Noblesville, Indiana.

Pero Mayer no solo está tocando en grandes estadios: el martes anunció que se unirá a la gira Dive Bar Tour con Bud Light para dar un concierto el 26 de julio en Los Ángeles.

En una entrevista reciente con The Associated Press, Mayer habló sobre su nuevo espectáculo, sobre su trabajo con Grateful Dead y sus próximos planes.

_____

AP: El nivel de producción de tus nuevos espectáculos en vivo realmente ha cambiado. ¿Cómo ha sido el proceso?

Mayer: Tenemos una pared de L.E.D. y un piso de L.E.D. En cierta manera es muy minimalista, ... pero de ahí puedes ir a donde quieras ir: puede ser abstracto, puede ser súper minimalista, también puede ser súper real. ... Quiero ir incluso más allá con esto. ... Tengo una idea quizás para el próximo año hacer como una versión 2.0 que realmente se meta más profundo en mis sueños, pero eso son muchos más camiones y autobuses. Quedaría en la bancarrota con esa gira pero sería increíble. Sería casi como Broadway.

Quiero ser de ahora y tocar bajo las reglas de ahora y emocionar a la gente, pero también quiero hacerlo a mi manera. Todo lo que he usado en cuanto a tecnología, de un modo u otro, siempre ha tenido mi voz. Estoy haciendo un gran espectáculo con L.E.D., pero que cuenta una historia sobre mí.

AP: Tu álbum "The Search for Everything" salió en abril luego de cuatro años de ausencia. ¿Por qué tanto tiempo?

Mayer: Bueno, cuando cumplí 30 (en el 2008) ... dije, 'Quiero hacer tanto como pueda en mis 30s, y empecé a hacerlo. ... 'The Search for Everything' hubiera salido en el 2015, pero entonces esta hermosa oportunidad de Dead & Company llamó a mi puerta y yo nunca había puesto mi carrera de solista en pausa, pero sabía que valía la pena hacerlo por esto. Ha sido realmente interesante porque las (nuevas) canciones son realmente poderosas, pero también emocionalmente me alejé de ellas dos años, así que ha sido muy interesante salir de gira con canciones que se han estado gestando por tres años.

AP: ¿Qué has aprendido tocando con Dead & Company?

Mayer: Parece casi como si me tomé un descaso para volver a la escuela, como, 'Haz un alto a tus cosas solo y regresa a la universidad'. Y estoy recibiendo mi título de la Universidad Grateful Dead. Todo lo que quería era una experiencia musical que equivaliera a convertirme en un mejor músico. ... Es un poco aburrido ser un artista solista por 50 años. Yo en lo personal soy demasiado inquieto.

AP: ¿Con quién más te gustaría colaborar?

Mayer: Mi próxima colaboración creo que va a ser más por el lado de la producción. ... Me interesa mucho y me da gran curiosidad la idea de trabajar con ciertos productores. ... También me gusta la idea de hacer un disco de ensamble. ... Como un 'John Mayer presenta...' en el que soy menos el cantante y más el tipo que hace las pistas y dice, 'realmente puedo escuchar esta voz aquí'.

AP: ¿Qué podemos esperar de tu espectáculo para Dive Bar Tour?

Mayer: Van a ver ese lado mío de club pequeño, más íntimo, con gran energía, más como de blues.

AP: ¿Recuerdas haber tocado en bares a principios de tu carrera?

Mayer: Yo surgí en cafeterías y salas de escuchas. Más adelante toqué en locales tipo antro. Pero empecé ahí, fuera en noches de micrófono abierto, o en una cafetería donde básicamente eres tú contra la enorme máquina moledora de café y en medio de tu canción la moledora puede estar andando. Recuerdo haber tocado en momentos en los que no había nadie y el único aplauso provenía de detrás del bar, de los empleados. ... Pero subirte al escenario, aun si no hay nadie, te pone en actitud de intérprete y te enseña cómo interpretar.

___

En Internet:

http://johnmayer.com/