635x357 Lady Antebellum vuelve honesto y vulnerable en nuevo álbum. KRISTIN M. HALL (Associated Press)

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — El grupo de música country Lady Antebellum sabe conmover hasta las lágrimas con sus canciones y su más reciente álbum, “Ocean”, se siente tan honesto y vulnerable como una sesión de terapia.

El trío integrado por Charles Kelley, Hillary Scott y Dave Haywood es conocido por sus sentidas armonías y su resonancia emocional en canciones como la ganadora del Grammy “Need You Now”, pero para su nuevo álbum, lanzado el 15 de noviembre, miraron hacia adentro, a sus propias relaciones.

“Ha sido inspirador ver esa honestidad salir”, dijo Haywood. “Ha sido emocionante para esta temporada ser muy conscientes de nosotros mismos y ser vulnerables, ser valientes, no tener miedo a decir las cosas”.

Kelley coescribió “Be Patient With My Love” tras sentir que estaba permitiendo que sus emociones se interpusieran en sus relaciones.

“Es la primera vez que realmente he sido honesto conmigo mismo en una canción”, dijo Kelley. “Mi esposa, cuando se la mostré, se estuvo muy orgullosa de eso. No es nada nuevo para nosotros, hay mucho de eso: decir algo que no teníamos la intención de decir, despertar al día siguiente, disculparse y seguir adelante. Y siete meses después volver a pasar por eso”.

En “What I’m Leaving For”, el trío, todos padres, aborda lo que se siente dejar a los hijos atrás en sus muchos viajes. Es algo que Scott, cuyos padres también son artistas conocidos, conoce demasiado bien.

“Yo era esa niña de la que cantamos y ahora soy esa mamá”, dijo la cantante y madre de tres hijas. “Mi esposo es papá a tiempo completo en casa y yo viajo”.

En el video musical de la canción homónima del disco, Scott no pudo contener las lágrimas al cantar sobre querer sumergirse en alguien que esté emocionalmente disponible. Su interpretación vocal se siente solitaria y perdida mientras suplica por una conexión humana.

“Hay tanta gente herida, incluida yo”, dijo Scott. “Siento que este mundo en el que vivimos, somos una de las culturas más estresadas. Se habla de esto en casi cada titular que uno ve... De eso se trata esto y eso es lo que veo que está resonando con la gente”.

El álbum también incluye una contribución de su viejo amigo, el compositor y productor busbee, fallecido en septiembre a los 43 años. busbee produjo su último disco, “Heart Break” de 2017, y coescribió el sencillo “You Look Good” del mismo álbum. La banda y el productor escribieron una canción edificante tocada con banjo, “Alright”, que es cómo ellos quieren que busbee sea recordado.

“Él era una gran luz, era este tipo grande y alto con mucho amor para dar”, dijo Scott. “Simplemente habla de cómo no importa lo que pase, todo va a estar bien y la vida es hermosa. Eso es alentador”.

__

En Internet:

www.ladyantebellum.com

__

Kristin M. Hall está en Twitter como https://twitter.com/kmhall.