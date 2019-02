Lady Gaga gana 3 Grammy, Michelle Obama hace aparición

LOS ANGELES (AP) — La ceremonia de los premios Grammy comenzó el domingo con un poderoso grupo de mujeres, incluidas Michelle Obama y Lady Gaga, describiendo el papel de la música en sus vidas, un año después de que las voces femeninas fueran prácticamente silenciadas en la gala del 2018.

"La música siempre me ha ayudado a contar mi historia", dijo Obama en el Staples Center en Los Ángeles. "Ya sea que nos guste el country o el rap o el rock, la música nos ayuda a compartirnos. Nos permite escucharnos unos a otros".

Gaga le dijo a la multitud: "Dijeron que era rara, que mi imagen, mis decisiones, que mi sonido no funcionaría. Pero la música me dijo que no los escuchara".

Jada Pinkett Smith y Jennifer López también hablaron y se pararon en solidaridad con Obama, Gaga y Alicia Keys, la anfitriona del espectáculo que se transmite en vivo por la cadena CBS.

"Sí, damas", dijo Keys. "No hay nada mejor que esto".

El inicio contrastó con los Grammy del año pasado, cuando los artistas masculinos dominaron las nominaciones y la única mujer en competencia por uno de los premios principales, Lorde, no fue invitada a cantar en el escenario.

Pero este año Gaga, Brandi Carlile y Kacey Musgraves ganaron múltiples gramófonos dorados.

Carlile ganó tres honores en la categoría de música estadounidense y competirá por tres más durante la ceremonia: álbum, canción y grabación del año.

Gaga también ganó tres, incluyendo mejor interpretación pop de un dúo o grupo por “Shallow”, que compartió con Bradley Cooper.

"Muchísimas gracias. Tengo que agradecerle a Dios, gracias por cuidar de mí, gracias por mi familia", dijo. "Desearía que Bradley estuviera aquí conmigo ahora".

Gaga, hasta la fecha ganadora de nueve premios Grammy, también obtuvo los premios a la mejor interpretación pop solista por "Joanne", mientras que su éxito "Shallow" de "A Star is Born" fue también nombrado mejor canción escrita para un medio visual. El tema compite por el Oscar a la mejor canción original y ya ganó un Globo de Oro, entre otros honores.

Las mujeres tienen una fuerte presencia en las categorías principales. Cinco de los ocho candidatos a álbum del año son mujeres, incluyendo Carlile por "By the Way, I Forgive You", Janelle Monae por "Dirty Computer", Cardi B por "Invasion of Privacy", Musgraves por "Golden Hour" y H.E.R. por su disco homónimo.

Y seis de los nominados a mejor artista nuevo son mujeres: H.E.R., Chloe x Halle, Margo Price, Dua Lipa, Bebe Rexha y Jorja Smith.

Cuando al director ejecutivo de la Academia de la Grabación Neil Portnow le preguntaron por la falta de mujeres en las categorías principales el año pasado, éste dijo que las mujeres debían “salir adelante”, lo que después reconoció fue una “mala elección” de palabras. Esto obligó a la academia a crear un grupo de trabajo enfocado en inclusión y diversidad.

Ariana Grande ganó su primer Grammy la misma semana en la que acribilló públicamente al productor de los Grammy Ken Ehrlich y lo acusó de mentir sobre la razón por la cual no actuaría en el show.

"Sé que no estoy ahí esta noche (créanme, lo intenté y todavía realmente desearía que hubiera funcionado) y sé que dije que trato de no darle demasiado peso a estas cosas... pero (grosería)... esto es salvaje y hermoso. Muchísimas gracias", tuiteó tras enterarse de su premio.

Childish Gambino, Tori Kelly y Lauren Daigle ganaron dos premios cada uno. Beyonce, Jay-Z, Ella Mai, H.E.R., Pharrell Williams, Hugh Jackman, Stingy, Shaggy, Dave Chappelle, "Weird Al" Yankovic, el difunto Chris Cornell, Greta Van Fleet y hasta el expresidente Jimmy Carter se llevaron algunos premios en la llamada Premier de los Grammy, una ceremonia previa a la televisada en la que se reparten la mayoría de los trofeos.

En la categoría de mejor interpretación de rap hubo un empate, y sorpresivamente Drake no fue uno de los ganadores. El premio fue para Anderson Paak por "Bubblin'" y Kendrick Lamar, Jay Rock, Future y James Blake por "King's Dead", de la banda sonora de "Black Panther".

Varios grandes artistas no asistieron a los Grammy, como Grande, Taylor Swift, Kendrick Lamar, el máximo nominado con ocho menciones, y Drake, que tenía siete.

Un drama relacionado con el homenaje de los Grammy a Motown Records ha resonado: algunos se quejaron cuando una promoción transmitida por CBS mostró a Jennifer López como la artista que agasajará al legendario sello discográfico que lanzó las carreras de los Jackson 5, las Supremes, Stevie Wonder, Marvin Gaye y otros.

Algunos señalaron que un artista negro debía estar involucrado en el homenaje, mientras que otros opinaron que debían incluirse vocalistas más sólidos que López. Un representante de los Grammy no respondió un email solicitando una clarificación sobre el asunto.

Camila Cabello inauguró el espectáculo con una colorida interpretación de su éxito “Havana” junto a J Balvin, Ricky Martin, Arturo Sandoval y Young Thug.

Entre otros artistas que actuarían en la gala estaban Cardi B, Dolly Parton, Lady Gaga, Travis Scott, Red Hot Chili Peppers, Diana Ross, Dan + Shay, H.E.R., Little Big Town, Post Malone and Chloe x Halle. Yolanda Adams, Fantasia y Andra Day honrarán a la difunta Aretha Franklin.

