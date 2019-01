Lady Gaga se disculpa por colaboración con R. Kelly

NUEVA YORK (AP) — Lady Gaga lamenta su dueto de 2013 con R. Kelly al surgir acusaciones de violencia sexual contra cantante, y planea retirar la canción de los servicios de streaming.

En un tuit publicado el miércoles, Gaga escribió que colaboró con Kelly en "Do What U Want (With My Body)", cuyo título quiere decir en español “Haz lo que quieras (con mi cuerpo)”, durante un "momento oscuro" en su vida como víctima de abuso sexual. Dijo que debió haber acudido a terapia o buscado ayuda en vez.

Gaga dijo que no volverá a trabajar con Kelly.

Escribió que lamenta haber tenido "mal juicio" cuando era más joven y "no haberme pronunciado antes".

La serie de Lifetime "Surviving R. Kelly", que se transmitió este mes, aborda la historia del cantante y acusaciones de que ha abusado sexualmente de mujeres y niñas. Kelly ha negado cualquier delito.