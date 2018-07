635x357 Laferte y Moreno rinden honor a Selena, e inmigrantes, en NY. SIGAL RATNER-ARIAS (Associated Press)

NUEVA YORK (AP) — La música de Selena Quintanilla resonará el jueves en Nueva York en un evento a favor de los inmigrantes que contara con las voces de Mon Laferte y Gaby Moreno, entre otros cantantes.

Las artistas laureadas con el Latin Grammy integran el cartel de “Selena for Sanctuary”, un concierto gratuito al aire libre que forma parte del festival de verano Lincoln Center Out of Doors, y cuya misión es concientizar al público sobre las vicisitudes que atraviesan las familias inmigrantes que carecen de documentos para vivir legalmente en Estados Unidos y que enfrentan la deportación.

“Estoy muy emocionada de ser parte de este evento. Admiro a Selena y crecí cantando sus canciones”, expresó Laferte en un email a la AP. “Es un honor para mí poder interpretarla y apoyar esta iniciativa con un tema que nos involucra a todos como la migración”. La estrella chilena estará cantando el jueves los temas de la difunta estrella de la música tejana “No me queda más” y “Como la flor”.

Creado por Doris Muñoz, una hija de padres indocumentados, “Selena for Sanctuary” rinde homenaje a la artista más exitosa de la música latina al tiempo que lucha por una causa que ha estado en el candelero en los últimos meses, sobre todo ante la separación de cientos de familias que han cruzado la frontera estadounidense. Llega al escenario del prestigioso Lincoln Center tras haber tenido ediciones más pequeñas en el sur de California.

“Estoy muy emocionada de que el festival rinda homenaje a un ícono musical como Selena”, dijo Jill Sternheimer, directora de programación pública y curadora del Lincoln Center Out of Doors. “Ahora más que nunca, es importante para nosotros reconocer el impacto perdurable de artistas Latinx establecidos y celebrar a artistas emergentes que hoy prolongan ese legado en la cultura popular”.

El espectáculo también contará con las actuaciones de Cuco y Nina Díaz y tendrá como invitados especiales al guitarrista Chris Pérez, viudo de Selena, así como a Omar Apollo y August Eve.

Más de dos décadas después de su deceso, Selena continúa inspirando a seguidores y músicos por igual, muchos de ellos inmigrantes.

“Sabemos que Selena es un ícono y mito de la música tejana, pero más allá de eso, nos representa a todos los latinoamericanos como alguien que luchó por sus sueños, superando muchísimas dificultades, defendiendo a capa y espada siempre las raíces latinas que llevaba dentro”, dijo Moreno. “A 23 años de su partida, sigue siendo una de las artistas más influyentes para los latinos e inmigrantes”, agregó la cantautora guatemalteca, quien interpretará los temas de Selena "Techno cumbia" y "Fotos y recuerdos”.

Conocida sencillamente como Selena, la cantante y compositora tejana derribó barreras para las mujeres en la música latina y allanó el camino para una nueva generación de artistas contemporáneas de ascendencia latinoamericana que llegaron a disfrutar de gran popularidad entre el común del público estadounidense.

Su vida acabó demasiado pronto en 1995, cuando a sus 23 años fue asesinada por la presidenta de su club de fans. Pero su música sigue resonando. Para el 2015, año en que se cumplió su vigésimo aniversario luctuoso, había vendido más de 65 millones de unidades a nivel mundial, convirtiéndose en la artista femenina más exitosa en la historia de la música latina. El año pasado fue honrada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

“La música de Selena Quintanilla se ha escuchado en mi casa desde que yo era una niñita. Siendo yo misma una mujer latina nacida en Texas, me sentí conectada de inmediato con el origen de Selena y el hecho de que su primer idioma era el inglés. Mientras me voy sintiendo más cómoda cantando en español, a menudo pienso en Selena comenzando su recorrido cantando en español y me recuerdo a mí misma que si ella pudo, yo también puedo”, dijo Nina Díaz, quien el jueves interpretará el clásico “Bidi Bidi Bom Bom” así como “Gods Child” de David Byrne, “un dueto al cual Selena fue invitada a cantar ¡y se lució!”

Para el mexicano-estadounidense Cuco, la difunta estrella significó una nueva era de representación para las minorías, y las mujeres de color, en la industria de la música.

“Este evento es importante para mí porque sienta las bases para personas que pasaron por las mismas luchas que atravesaron mis padres”, dijo el cantante nacido en California, quien estará cantando “La Carcacha” y “Missing My Baby” en el show.

El concierto gratuito, a realizarse en el Damrosch Park de Lincoln Center, comenzará a las 7:30 de la noche y las puertas se abrirán una hora antes. Puestos disponibles por orden de llegada.

