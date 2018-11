635x357 Latin Grammy: Maná promete seguir luchando por los migrantes. REGINA GARCIA CANO y BERENICE BAUTISTA (Associated Press)

LAS VEGAS (AP) — Fher Olvera de Maná prometió seguir luchando por los migrantes el jueves en la ceremonia de los Latin Grammy al recibir la banda el premio a la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación.

“Seguiremos luchando por los derechos de los migrantes que han hecho grande a este país; en el siglo pasado ellos fueron la diferencia para que este país sea tan grande como es”, dijo el vocalista de la banda mexicana en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

“Lucharemos por la madre tierra, lucharemos por los derechos de la mujer y seguiremos luchando por hacer canciones del corazón y del alma”, añadió.

Maná consiguió poner de pie y hacer bailar a todo el público en la 19ª entrega anual de los Latin Grammy con un popurrí de éxitos que incluyó “En el muelle de San Blás”, “Labios compartidos” y “Clavado en un bar”.

El baterista Alex González agradeció a sus familias por el apoyo que les han dado tantos años y terminó con un ¡Que viva México!

Tras recibir el reconocimiento de manos de Miguel Bosé, la banda aprovechó para anunciar que luego de dos años sin tocar en vivo saldrá de gira mundial el próximo año.

Momentos después, en la sala de prensa, Gonzalez dijo que lo que les ha ayudado a mantenerse unidos como banda ha sido "el amor por la música".

"Y también nos llevamos a toda madre", agregó el guitarrista Sergio Vallín.

Fher también exhortó a todos los latinos en Estados Unidos a votar y les dijo que no pierdan la esperanza pese al “huracán político” del país.

“Con el voto pueden tumbar a quien sea… así hable como perico”, dijo.

En la víspera, Maná se convirtió en la primera agrupación honrada como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación por sus logros creativos y esfuerzos filantrópicos, en una cena y concierto tachonado de estrellas.

Olvera, González, Vallín y el bajista Juan Calleros fueron homenajeados por más de una docena de artistas latinos.

Gilberto Santa Rosa cantó una versión de “Bendita tu luz” a ritmo de salsa, Pablo Alborán interpretó una versión pop de “Rayando el sol” y Pepe Aguilar acompañó al Mariachi Sol de México de José Hernández para “Mariposa traicionera”.

En sus más de tres décadas de trayectoria, Maná ha usado su proyección para llamar la atención sobre problemas ambientales, sociales, políticos y humanitarios en todo el mundo. También ha promovido el voto latino en Estados Unidos y América Latina y denunciado lo que considera injusticias sociales en países como Venezuela, Nicaragua o Bolivia.

En 1996 creó la Fundación Ecológica Selva Negra, que lucha por preservar especies en peligro de extinción, ofrece programas educativos sobre el medio ambiente y contribuye y organiza proyectos de desarrollo comunitario.

Esta semana Olvera visitó un refugio temporal en el estado mexicano de Jalisco donde miembros de una caravana de centroamericanos que intentaban llegar a la frontera estadounidense descansaban.

“Fui a verlos. Hemos estado apoyando a los inmigrantes aquí en Estados Unidos por más de 20 años”, dijo Olvera el miércoles a The Associated Press. “Al final del día, somos hermanos, somos seres humanos... No deberíamos tenerles miedo... Yo les dije que se cuidaran. Vi bebés, vi niños. Fue triste, pero ellos tienen mucha esperanza”.

González agregó que estas personas no hubiesen emigrado “si no hubiera tanta corrupción en los países de donde vienen”.

“Nadie quiere dejar su país”, dijo el baterista en la alfombra roja. “Estas personas están escapando de muchas situaciones muy drásticas. Esto es una crisis humanitaria, pero tenemos que ayudar a estas personas de una manera o de otra”.

Laureada con seis Latin Grammy y cuatro Grammy, Maná es una de las bandas más influyentes de América Latina. Tiene más de 133 discos de oro, 256 discos de platino y más de 48 éxitos No. 1 a nivel mundial. También tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Entre los artistas que han sido nombrados Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación se encuentran Marc Anthony, Miguel Bosé, Roberto Carlos, Plácido Domingo, Emilio Estefan, Gloria Estefan, Vicente Fernández, Juan Gabriel, Gilberto Gil, Juan Luis Guerra, Julio Iglesias, José José, Ricky Martin, Carlos Santana, Alejandro Sanz, Joan Manuel Serrat, Shakira y Caetano Veloso.

___

Bautista reportó desde la Ciudad de México.

___

Regina García Cano está en Twitter como https://twitter.com/reginagarciakNO. Berenice Bautista como https://twitter.com/berenicebau.