Legend, Mars, Bareilles y Martin nominados a Premios Emmy

NUEVA YORK (AP) — Los astros de la música en la contienda por el Premio Emmy este año incluyen a Bruno Mars, Sara Bareilles, Ricky Martin y John Legend.

Legend y Bareilles fueron nominados por sus actuaciones en el musical de NBC "Jesus Christ Superstar Live In Concert". Legend también recibió una mención como productor del especial en la categoría de mejor especial de variedades (en vivo).

Mars, ganador de 11 premios Grammy, fue postulado a mejor dirección musical por su primer especial de TV, "Bruno Mars: 24K Magic Live at the Apollo", para CBS.

Martin, laureado con múltiples Grammy y Latin Grammy, se medirá como mejor actor de reparto en una serie limitada o película hecha para TV por su papel en "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" de FX, en la que interpreta a Antonio D'Amico, amante del diseñador de modas asesinado.

Legend, quien ha sido galardonado con varios Grammy, un Oscar y un Tony, podría convertirse en lo que llaman un EGOT _ uno de los raros artistas que han recibido el Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony.

Benj Pasek y Justin Paul también van en camino al status EGOT: el dúo de compositores recibió una nominación a mejor música original y letra por el tema "In the Market for a Miracle" de "A Christmas Story Live!" de Fox. Ambos ganaron un Grammy y un Tony por su trabajo en el musical de Broadway "Dear Evan Hansen", y un Oscar por la canción "City of Stars" de "La La Land".

Donald Glover, quien vive un gran momento en la música bajo el nombre de Childish Gambino con su éxito "This Is America", recibió cuatro nominaciones el jueves: tres por su trabajo en la serie de FX "Atlanta", y una como anfitrión invitado de "Saturday Night Live".

LL Cool J, como productor, está nominado a mejor reality estructurado por "Lip Sync Battle" de Spike TV.

Los Premios Emmy, en su 70ma edición, se entregarán el lunes 17 de septiembre en una gala que se transmitirá en vivo por la cadena NBC.

