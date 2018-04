Llevan a hospital a Roberta Flack, pero es dada de alta

NUEVA YORK (AP) — Roberta Flack fue llevada a un hospital luego de que la cantante se sintió mal y canceló inesperadamente su presentación en un concierto de beneficencia.

TMZ reportó que la cantante abandonó el Teatro Apollo de Harlem el viernes y fue llevada al Hospital Harlem en ambulancia. La dieron de alta más tarde, esa misma noche. Los doctores planean realizarle exámenes.

Flack aparentemente se sintió mareada cuando se aprestaba a salir al escenario a recibir un premio por su trayectoria artística de parte de la Fundación Jazz de Estados Unidos y cantar durante un concierto a beneficio de la organización.

Flack saltó a la fama en las décadas de 1970 y 1980 con éxitos como "Killing Me Softly" y "The First Time Ever I Saw Your Face".

La portavoz de Flack no contestó de momento a un mensaje que se le dejó en busca de declaraciones.