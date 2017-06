Maite Perroni, ilusionada por participar en marcha gay

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Maite Perroni está ilusionada por formar parte de la marcha del orgullo gay en la capital mexicana como el acto principal del concierto que se realizará en el zócalo capitalino.

“Me ilusiona... poder hacerme presente en una manifestación importante y necesaria como sociedad”, dijo Perroni el lunes en conferencia de prensa en la Ciudad de México.

La Marcha del Orgullo Lésbico Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero e Intersexual convocó en 2016 a más de 200.000 personas y tuvo un saldo blanco. En México se registraron 1.310 asesinatos por odio homofóbico entre 1995 y abril de 2016 de acuerdo con el informe de la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia, una organización civil sin fines de lucro que ha llevado un registro utilizando como base reportes periodísticos sobre este tipo de homicidios desde la década de 1990.

“Aún hay mucho camino que seguir logrando con este tema pero es súper importante que como sociedad nos abramos a la diversidad, a la igualdad”, dijo Perroni quien planea una presentación de unos 45 minutos en los que compartirá los temas de su etapa solista y de su etapa con el grupo pop RBD. Perroni llevará bailarines y a su banda al zócalo.

Actualmente la cantante promueve su sencillo “Loca” a dueto con el dúo colombiano Cali y El Dandee. El video fue estrenado hace una semana y hasta el lunes tenía más de 8 millones de vistas y más de 5 millones de reproducciones en Spotify.

“El tema se trata de cuando estás en una relación cuando las cosas ya no funcionan, ya no son lo mejor para ti y de pronto llega esa persona que te mueve el piso y te hace dudar porque ya no sabes si quedarte en ese lugar por lealtad, por compromiso o atreverte a vivir lo que está pasando dentro de ti en un nuevo amor”, dijo Perroni.

Cali y El Dandee invitaron el fin de semana pasado a Perroni a su concierto en el foro Plaza Condesa de la capital mexicana donde también compartieron escenario con el astro colombiano Sebastián Yatra.

“Pudimos por primera vez compartir este tema en vivo con el público y sentir realmente en ese momento lo que pasaba con la gente y fue un momento que disfrutamos mucho”, dijo sobre su primera interpretación en vivo de “Loca”.

El año pasado Perroni lanzó la exitosa canción “Adicta” y por lo pronto no tiene una fecha fija para hacer un segundo álbum solista tras “Eclipse de luna” de 2014.

“Las cosas han cambiado, la industria ha cambiado, la forma de llevar las cosas ha cambiado pero en esta nueva forma hemos ido logrando también entrar en este nuevo espacio”, dijo. “Ir trabajando por sencillo ha funcionado en el sentido de que tienes la oportunidad de ir replanteando cuál es el siguiente paso de una manera muy fresca, porque vas en el momento realmente dando los pasos siguientes... te permite estar presente de una manera más actual”.

Sin embargo, también recordó con cierta nostalgia meterse al estudio y todo el trabajo que implica preparar un álbum.

“Toda esta mágica forma de hacer un disco es muy especial y yo lo disfruté mucho con ‘Eclipse de Luna’, pero el día de hoy las cosas son tan distintas y tan rápidas que yo creo que esta forma de hacer sencillo por sencillo funciona”.

Como era de esperarse, surgieron preguntas sobre RBD, que el próximo año cumplirá una década desde su separación aunque sigue vivo en la memoria de miles de fans en México, Brasil y toda Latinoamérica.

“Si se diera el hecho real de estar los seis nuevamente en el escenario no me perdería la oportunidad de disfrutarlo con ellos”, dijo Perroni sobre una posible reunión con Dulce María, Christopher, Christian, Poncho y Anahí. “Si no fuéramos realmente los seis y no se lograra que todas las piezas y los elementos estuviéramos en el compromiso de hacerlo continuaría entonces mejor con los proyectos que estoy trabajando por mi parte”.

Perroni estrenará próximamente la cinta de comedia romántica “Dibujando el Cielo” en la que compartió créditos con Ana Laura Calderón, Christian Vásquez e Iván Sánchez.