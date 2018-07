Mala: Estamos viviendo la gran revolución del siglo XXI

NUEVA YORK (AP) — Mala Rodríguez aplaude movimientos contra la violencia sexual y de género como #MeToo y Time’s Up, iniciados el año pasado por algunas figuras de Hollywood y que han llevado a la caída de personalidades prominentes alrededor del mundo. Pero la rapera española también destaca la lucha de muchas mujeres gitanas que históricamente han padecido de abuso y discriminación, sin consecuencias para sus agresores.

Rodríguez lanzó recientemente “Gitanas”, un tema que denuncia la falta de protección judicial y social del colectivo gitano en este sentido.

“Yo creo que estamos viviendo la gran revolución del siglo XXI y el que no lo quiera ver, ¡madre mía!, va a llorar cuando pasen los años”, dijo la artista a The Associated Press en una visita reciente a Nueva York. “‘Gitanas’ está inspirada en la lucha de todas estas mujeres, y también yo hago un homenaje a las gitanas porque ellas no han esperado esta revolución para ser fuertes y ser independientes, aunque esto nunca nadie se los haya aplaudido”.

“La revolución al final siempre la manejan las clases altas”, agregó. “Somos los privilegiados los que tenemos que dar el golpe fuerte pa’ que empiecen a avanzar las cosas”.

De acuerdo con la Federación Kamira, que aúna 27 asociaciones de mujeres gitanas repartidas por todo el territorio en España, no existen datos fehacientes sobre violencia de género ejercida sobre mujeres de etnia gitana porque las leyes españolas impiden hacer cuestionarios en los que se discrimina a una etnia en particular, algo que estos colectivos están tratando de cambiar.

Rodríguez contó que la inspiración inicial para esta canción fue una carta que recibió de una madre chilena que le contaba del asesinato de su hija a manos de su pareja.

“Esta fue una primera semilla para esta canción, hace más de un año”, dijo la estrella de 39 años, mencionando también conversaciones con amigas sobre lecturas de libros de escritoras feministas. “Pero bueno, la verdad es que los acontecimientos de este último año han sido ya determinantes porque nunca había pasado que salieran a la calle las mujeres a gritar por sus derechos como antes”.

“¿Dónde están mis gitanas? Solo ellas saben lo que se cuece aquí / Otro fin de semana... dime quién quiere alguien que le trate así / Duermo sola en mi cama. Mucho que pensar poco que decir / Otra vez otra vez / ¿Quién me protege? ¡Yo! De frente”, reza el coro de su nueva canción.

Musicalmente, el tema combina el hip hop flamenco de la rapera con sonidos como el trap. Rodríguez relató el largo proceso que le tomó llegar hasta ahí.

“Al principio yo estaba buscando el sonido para la letra. Busqué un sonido bien electrónico ... y como más de baile, pero no me cuadraba, no lo terminaba de sentir, no entendía que estaba bien. Busqué sonidos más sensuales, mucho más redonditos, con una onda mucho más tropical, pero tampoco me funcionaba”, dijo la cantante nacida en Cadiz. “Fue cuando escuché esta base que dije ‘esta es para mí’, porque esta cosa metálica que tiene el trap, ... que tiene toda esta circunstancia tan súper agresiva, era el perfecto traje que estaba buscando para el mensaje (de ‘Gitanas’). Y la música no debe ser otra cosa que el traje ideal para mi letra”.

Desde su lanzamiento el 6 de julio, dice que ha estado recibiendo mensajes de mujeres e incluso de niñas que le han dicho que las ha hecho sentir representadas y empoderadas.

“Esto era lo que yo quería”, dijo Rodríguez. “Lo que quería era como lanzar la frase ‘no estamos solas’, porque es que, en nuestra vida, en nuestro día a día, hay tantas cosas con las que tenemos que bregar que me parece que dentro de toda esa mar de música, que hayan mensajes poderosos dentro de las canciones, es súper necesario”.

“Una persona no puede pedir permiso para hacer una revolución; las cosas tienen que pasar así”, agregó. “A nadie le apetece tener que cambiar y hacer cosas distintas, pero son cosas necesarias. Y las canciones y los artistas _ es una obligación de un artista sentirse comprometido con lo que hace”.

“Gitanas” será parte de un nuevo álbum del que Rodríguez de momento no pudo dar detalles.

El corresponsal de AP Aritz Parra contribuyó a este despacho desde Madrid.

Sigal Ratner-Arias está en Twitter como https://twitter.com/sigalratner.