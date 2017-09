635x357 Mon Laferte de México: “Esta ciudad necesita levantarse”. SIGAL RATNER-ARIAS (Associated Press)

NUEVA YORK (AP) — Mon Laferte recién había aterrizado en su Chile natal para dar un concierto cuando se enteró del potente sismo que estremeció a su adoptiva Ciudad de México, a la que volvió al día siguiente para encontrar “una ciudad devastada, bien diferente”.

“En cada esquina que uno avanza ve un edificio que se está derrumbando o un edificio que se derrumbó. Amigos cercanos perdieron sus casas. No hubo pérdidas humanas de gente cercana, entonces creo que hemos sido afortunados al menos en mi entorno más cercano, pero ha sufrido mucho México, mucho, mucho”, dijo la cantante el miércoles en una entrevista telefónica con The Associated Press.

La artista de 34 años, que esta semana recibió cinco nominaciones a los Latin Grammy, tiene tres conciertos totalmente vendidos programados para la próxima semana en el Auditorio Nacional, pero inmediatamente después del terremoto pensó que lo correcto sería cancelarlos “por respeto (a las víctimas), por el luto”.

Fue una idea que pronto cambió.

“Creo que hoy más que nunca esta ciudad necesita levantarse, tener actividades, darle música a la gente”, dijo la cantautora, quien indicó que está buscando con su equipo la mejor manera de ayudar a las víctimas con esas actuaciones. “Todavía no hay nada muy concreto porque todo nos ha pillado muy encima, ... pero sí queremos apoyar, utilizar los conciertos para que sean de ayuda para la gente”.

Sobre sus nominaciones al Latin Grammy, tres de ellas en las categorías principales de álbum del año (por “La trenza”), canción del año y grabación del año (por el éxito “Amárrame”, con Juanes), se expresó “muy contenta y agradecida”.

“Aprovecho de darle también las gracias a Juanes por la oportunidad, porque creo que cantar con él abrió muchas puertas para mi música”, manifestó con entusiasmo. “Estoy todavía un poco que no me la creo”. Además, dijo que le parece “súper bonito que se dé espacio para una chilena, para este tipo de música, ... en las categorías principales. Estoy muy, muy feliz”.

Laferte también compite por los gramófonos dorados al mejor álbum de música alternativa y a la mejor canción alternativa con “Amárrame”, completamente de su autoría.

“Mon es una artista gigante, una de las grandes que vienen de Latinoamérica”, dijo Juanes a la AP el martes, tras el anuncio de las nominaciones. “Desde el primer momento que la vi me enamoré de su voz y su estilo ... y ahora tengo la fortuna de ser su amigo. ... Es una gran alegría”.

“La trenza”, que salió a la venta en abril, está compuesta de 11 canciones que también incluyen “Cielito de abril”, a dúo con Manuel García, y “Mi buen amor”, con Enrique Bunbury.

La arista, cuyo verdadero nombre es Norma Monserrat Bustamante Laferte, toca varios instrumentos y tiene influencias del rock, el blues, el pop y la música electrónica, pero también del folclor latinoamericano y de México, donde reside desde el 2007 y donde nació lo que llama el “proyecto Mon Laferte”. También cuenta al ícono francés Édith Piaf entre sus inspiraciones.

Con conciertos previstos hasta diciembre entre México y Estados Unidos, participará el próximo año por primera vez en los festivales Lollapalooza Chile y Lollapalooza Argentina.

