Muere en Miami cantante argentina María Marta Serra Lima

MIAMI (AP) — La cantante María Martha Serra Lima, una de las intérpretes femeninas más conocidas de Argentina y que durante años se presentó junto al trío mexicano Los Panchos, murió el jueves en la madrugada en Miami. Tenía 72 años.

“Falleció a las 2.30 am, lamentablemente”, expresó su amiga y agente de contrataciones Marita Guercio en un correo electrónico a The Associated Press.

El Ministerio de Cultura de Argentina ofreció su pésame en Twitter en un mensaje en el que se despidió de la cantante: “Adiós a una de nuestras mejores voces. María Martha Serra Lima 1944 - 2017”.

Serra Lima, que desde hacía años vivía en Miami, interpretó éxitos mundiales de renombrados compositores internacionales.

En su país llegó a la fama tras el lanzamiento de su segundo disco, “Entre nosotros”, de 1980, que incluía la canción “Dudo lo que pasa” de Pedro Favini y Rodolfo Garavagno.

Dio vida a “A mi manera”, una versión en español del clásico popularizado por Frank Sinatra “My Way”, originalmente escrito en francés por Claude François y Jacques Revaux ("Comme d'habitude") y traducido al inglés por Paul Anka.

Cantó también junto a Estela Raval y Paz Martínez, entre otros.