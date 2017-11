Muere en Miami cantante argentina María Martha Serra Lima

MIAMI (AP) — María Martha Serra Lima, una voz melodiosa que arraigó la canción romántica en español en Latinoamérica y la llevó hasta Estados Unidos y España, murió el jueves en la madrugada en Miami. Tenía 72 años.

“Falleció a las 2.30 am, lamentablemente”, expresó su amiga y agente de contrataciones Marita Guercio en un correo electrónico a The Associated Press.

La artista había sido sometida en los últimos meses a operaciones en la espina dorsal, tras quejarse de dolores lumbares y en las piernas que le hacían difícil caminar.

La empresa que la representaba, HPU International Production, informó el fallecimiento a través de un comunicado, pero no ofreció detalles sobre la causa del deceso.

Dijo, sin embargo, que aunque HPU y la familia de Serra Lima se despedían con profundo dolor, agradecían a Dios “por evitarle sufrir con una enfermedad que apareció cuando nadie lo esperaba".

Sus restos serán cremados y arrojados al mar Caribe, “en el que tantos momentos lindos vivió", dice el comunicado firmado por Horacio Pérez Ugidos, el presidente de la empresa.

El Ministerio de Cultura de Argentina ofreció su pésame en Twitter en un mensaje en el que se despidió de la cantante: “Adiós a una de nuestras mejores voces. María Martha Serra Lima 1944 - 2017”.

Serra Lima, que desde hacía años vivía en Miami, interpretó éxitos mundiales de renombrados compositores internacionales.

En su país llegó a la fama tras el lanzamiento de su segundo disco, “Entre nosotros” de 1980, que incluía la canción “Dudo lo que pasa” de Pedro Favini y Rodolfo Garavagno.

Dio vida a “A mi manera”, una versión en español del clásico popularizado por Frank Sinatra “My Way”, originalmente escrito en francés por Claude François y Jacques Revaux ("Comme d'habitude") y traducido al inglés por Paul Anka.

En sus 40 años de carrera cosechó más de 40 discos: el primero, “María Martha Serra Lima”, en 1978; y el último, “María Martha Internacional”, en 2013.

Su voz trascendió por interpretar canciones como “Algo contigo”, “Cosas de la vida”, “Usted” y “Soy lo prohibido”, entre otras. Y con ellas subió al escenario del Madison Square Garden, en Nueva York, y ofreció conciertos en España, México, Venezuela, Puerto Rico, Colombia, República Dominicana y Chile, entre otros países.

Cantó también junto a Sandro, Valeria Lynch, Estela Raval y Paz Martínez. Con el trío Los Panchos grabó “Esencia romántica” en 1981, un disco que vendió más de cinco millones de copias.

En 1983 abandonó su natal Argentina en medio de su éxito y se radicó en Miami, tras un truncado paso por México.