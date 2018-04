Muere el popular DJ y productor Avicii

NUEVA YORK (AP) — El DJ y productor nominado al Grammy Avicii, quien se presentaba ante sus fervientes admiradores del mundo con giras abarrotadas y encontró éxito en la radio pop, murió el viernes a los 28 años.

La publicista Diana Baron dijo en un comunicado que el músico sueco, cuyo nombre verdadero era Tim Bergling, fue encontrado muerto en Mascate, Omán.

“Con profundo dolor anunciamos la pérdida de Tim Bergling, conocido como Avicii", señala el comunicado. “La familia está devastada y le pedimos a todos respetar su necesidad de privacidad en este momento difícil. No se harán otras declaraciones”, señala la misiva.

El comunicado no indicaba otros detalles sobre el fallecimiento. La policía de Omán y los medios oficiales no tenían un reporte sobre la muerte del artista la noche del viernes.

Avicii había alcanzado el estrellato presentando sus canciones electrónicas ante sus fervientes admiradores alrededor del mundo, a veces ante cientos de miles de personas en festivales en los que llegó a ser el acto principal. Sus piezas lo llevaron a la cima de las listas de éxitos pop y a la radio internacional, su tema más famoso, "Wake Me Up", una mezcla de dance con country, fue certificado multiplatino y llegó al cuarto puesto de la lista Hot 100 de Billboard. En las listas dance alcanzó a tener siete éxitos entre los 10 puestos principales.

Pero en 2016 anunció que dejaba las giras, aunque siguió haciendo música de estudio.

Junto con David Guetta, Calvin Harris y Swedish House Mafia formó parte de un grupo de DJs y productores que surgieron de la escena electrónica con un nivel de éxitos mundiales, premios y fama que es más común entre las estrellas pop.

Obtuvo su primera nominación al Grammy en 2012 por una colaboración con Guetta. Casi al mismo tiempo consiguió más admiradores por su canción con la voz de Etta James "Le7els", la cual alcanzó el primer lugar de popularidad en Suecia.

Avicii continuó colaborando con importantes músicos. Produjo “Devil Pray" de Madonna, así como "A Sky Full of Stars" y "Hymn for the Weekend" de Coldplay. Fue parte del mega éxito de Mike Posner “I Took a Pill in Ibiza” cuya letra dice: “Me tomé una píldora en Ibiza, para mostrarle a Avicii que era cool”. La canción estaba basada en una historia real de Posner en un concierto de Avicii en Ibiza.

Avicii también creó una gran amistad con Nile Rodgers, quien lo llamó “hermanito” el viernes en entrevista con The Associated Press.

“Estoy impactado porque no sé qué fue lo que pasó a nivel médico, pero puedo decir como persona, como amigo, y más importante, como músico que Tim era una de los más grandes compositores melódicos con los que he colaborado y he colaborado con algunos de los músicos más brillantes de este planeta”, dijo Rodgers.

En el pasado Avicii había sufrido de una pancreatitis aguda, en parte por beber alcohol en exceso. Después de que le retiraran el apéndice y su vesícula biliar en 2014, canceló una serie de conciertos para tratar de recuperarse.

“Ha sido un viaje alocado, comencé a producir cuando tenía 16 años. Comencé a salir de gira cuando tenía 18. Desde ese entonces fue un salto de 100%”, dijo a The Hollywood Reporter en 2016.

“Cuando reviso mi vida pienso, guau, ¿hice eso? Fue el mejor momento de mi vida de alguna manera. Pero tuvo un precio, mucho estrés y ansiedad para mí, aunque fue el mejor viaje de mi vida”.

Rodgers dijo que su última actuación con Avicii, hace unos tres años, le entristeció porque el DJ estaba bebiendo.

“Me había prometido que dejaría de beber y cuando lo vi tomado esa noche dije ‘¿qué estás haciendo?’”, dijo Rogers. “No me quedé a su presentación porque me rompía el corazón. Pero a pesar de eso la pasamos bien, fue maravilloso que estuviéramos tan cerca”.

El año pasado Avicii publicó un mensaje en su sitio de internet en el que prometía que seguiría activo: “El próximo paso se tratará únicamente de mi amor por crear música para ustedes. Es el comienzo de algo nuevo”.

Músicos y admiradores lamentaron la muerte del DJ en sus redes sociales.

“Algo realmente horrible pasó. Perdimos a un amigo con un corazón tan hermoso y el mundo perdió a un músico increíblemente talentoso”, escribió Guetta en Instagram. “Gracias por tus bellas melodías, el tiempo que compartimos en el estudio, tocando juntos como djs y simplemente disfrutando la vida como amigos. QEPD @avicii”.

Calvin Harris calificó a Avicii "como un alma hermosa, apasionado y extremadamente talentoso con muchas más cosas por hacer”. Ellie Goulding escribió que Avicii "nos inspiró a tantos. Me gustaría haber podido decirte esto en persona”.

“No puedo expresar lo triste que me siento. Conocerlo cambió mi vida. Era una persona increíblemente talentosa”, escribió en Twitter el cantante Aloe Blacc quien interpreta la voz de "Wake Me Up".

El príncipe Carlos Felipe de Suecia y la princesa Sofía, quienes conocían a Avicii pues fue el DJ de su boda, lamentaron la muerte.

“Agradecemos el haber podido conocerlo y lo admirábamos como artista y como la gran persona que era. Hizo que nuestra boda fuera inolvidable con su música increíble. Nuestras más sentidas condolencias para su familia”, dijeron en un comunicado conjunto.

El primer ministro sueco Stefan Lofven calificó al astro como “uno de los más grandes músicos de Suecia”.

Avicii fue nominado a dos Grammy y obtuvo dos Premios MTV europeos y un Billboard. Su muerte surge días después de que fuera nominado a un Premio Billboard al mejor álbum dance/electrónico por su EP "Avicii (01)". Fue retratado en el documental de Levan Tsikurishvil "Avicii: True Stories" de 2017.

Mascate, la capital de Omán, es un popular destino vacacional en Medio Oriente.

___

Los periodistas de AP Mark Kennedy y Jon Gambrell contribuyeron con este despacho.