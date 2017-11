Natti Natasha: Mi logro es para la mujer latina

NUEVA YORK (AP) — Para Natti Natasha, encabezar dos semanas consecutivas la lista de los videos más vistos en YouTube con “Criminal” es una muestra de cómo ha cambiado el mundo de la música en los últimos años.

“Yo creo que las redes, el streaming, internet, nos ha dado la oportunidad de llegar a otras partes del mundo, cuando antes dependíamos de una disquera para eso”, dijo la cantautora dominicana de música urbana, quien trabaja bajo un sello independiente.

“Definitivamente es un logro no solo para mí, sino para la mujer latina. Antes no teníamos ese ‘reach’ (alcance). He sentido el cambio de unos años para acá”, expresó en una brece entrevista telefónica con The Associated Press.

El video musical de “Criminal”, una colaboración con Ozuna, ha sido uno de los más reproducidos de las últimas semanas en la plataforma digital de YouTube, donde acumula más de 697 millones de vistas desde su lanzamiento en agosto.

Natti Natasha, quien debutó en el 2012 con el álbum “All About Me” bajo Orfanato Music Group de Don Omar y ese mismo año colaboró en el éxito del astro del reggaetón “Dutty Love”, ha grabado desde entonces temas como “Crazy In Love” con Farruko, “Perdido en tus ojos”, también con Don Omar, y “Otra cosa” con Daddy Yankee. Actualmente dijo estar trabajando en canciones de su autoría y otras colaboraciones que saldrían próximamente, tanto por separado como en un nuevo álbum.

“Van a ver a una Natti Natasha más atrevida. A mí me gusta ‘sassy’ (pícara)”, adelantó la intérprete, cuyo verdadero nombre es Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, entre risas.

“Estoy disfrutando todos los pasos porque de verdad que pasé muchos años trabajando, grabando siempre con esa fe de que a la gente le guste. Creo que con estas nuevas canciones también podré, espero, con la bendición de Dios y las bendiciones de todos los fanáticos, que la gente pueda conectar”, añadió.

Por lo pronto saborea su más reciente éxito.

“El hecho de que sea una mujer, urbana, de primera en YouTube _ lo digo y no me lo creo”, manifestó con emoción. “Quiere decir que la gente quería escuchar a las mujeres, lo que uno tenía que decir. Y definitivamente es un logro”.

