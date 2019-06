635x357 Nuevo video de Taylor Swift incluye a Ellen, RuPaul y más. The Associated Press

NUEVA YORK (AP) — El nuevo video musical de Taylor Swift incluye a famosos como Ellen DeGeneres, Laverne Cox, RuPaul y elenco de "Queer Eye".

El colorido clip de la canción "You Need to Calm Down", en la que Swift reta a los homofóbicos y a sus propios malquerientes, fue lanzado el lunes.

También aparecen Ryan Reynolds, Billy Porter, Todrick Hall, Hayley Kiyoko, Jesse Tyler Ferguson y Adam Rippon.

El video cierra con Swift y Katy Perry, vestidas como papas fritas y una hamburguesa, abrazándose. Las cantantes enmendaron su amistad el año pasado tras un publicitado pleito.

Termina con las palabras: "Mostremos nuestro orgullo exigiendo que, a nivel nacional, nuestras leyes verdaderamente traten a todos nuestros ciudadanos equitativamente".

A principios de mes Swift anunció su apoyo a la Ley de Igualdad.