“Old Town Road” de Lil Nas X marca nuevos récords Billboard

MESFIN FEKADU (Associated Press)

NEW YORK (AP) — Lil Nas X marcó dos nuevos records en Billboard gracias al enorme éxito de "Old Town Road".

La canción que superó a "One Sweet Day" de Mariah Carey y “Despacito” de Luis Fonsi para convertirse el tema con mayor número de semanas en el No. 1 de la lista Hot 100, ahora impuso nuevas marcas en las listas de canciones de R&B/hip hop y de rap.

"Old Town Road", actualmente en su 19na semana en el No. 1, superó la marca de "One Dance" de Drake en el “Hot R&B/Hip-Hop songs”. El tema de Drake encabezó la lista por 18 semanas.

La canción de Lil Nas X también lleva 19 semanas en el “Hot rap songs”. Superó la marca que compartían Drake por "Hotline Bling", Iggy Azalea por "Fancy" y Missy Elliott por "Hot Boyz".