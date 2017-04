635x357 Los Pericos viven nueva etapa con "Soundamerica". BERENICE BAUTISTA (Associated Press)

CIUDAD DE MEXICO (AP) — Los Pericos viven una etapa de reconfiguración con su álbum "Soundamerica", el primero tras la muerte de su saxofonista Horacio "Horace" Avedaño y con el que continúan la celebración por su 30 aniversario.

El álbum hace un homenaje a Avedaño, quien había estado con la banda desde su creación y falleció en 2013 a causa de un cáncer.

"No creemos en las casualidades. Terminamos el disco el día de tu cumpleaños, pintamos el arte en tu jardín, siempre estás entre nosotros", escriben Los Pericos en la tapa del álbum, cuya imagen es un mural de Federico Minuchin que se encuentra en la casa del saxofonista.

"Estamos hablando dese un lugar nuevo, ya instalados, ya cerrado todo esto", dijo el bajista Gastón Goncalves en una entrevista reciente con The Associated Press a propósito de la presentación de "Soundamerica" en México tras su lanzamiento a finales del año pasado en Argentina. "Fue una forma muy linda de encontrarle la vuelta para que Horacio esté en este disco".

El álbum anterior de la banda había sido "Pericos & Friends", de 2010, mismo que los llevó tres años de gira. Con la muerte de Avedaño "Soundamérica" estuvo más de un año detenido. Finalmente esta producción rompió con el silencio, pero por el momento no han pensado en unir a sus filas a otro saxofonista. En la nueva producción los vientos fueron interpretados por James Suggs y Jeremy Carter y grabados en Nashville, Tennessee, y Florida, así como por los argentinos Santiago Castellani y Cristian Terán.

Parte del trabajo del disco fue tomarse el tiempo para que todos los integrantes de la banda, que completan Marcelo Blanco en las percusiones, Ariel Topo en la batería y Willie Valentinis en la guitarra, participaran en la composición de todas las canciones.

"Te nivela muchas cosas del ego", dijo el vocalista Juanchi Baleirón. "No hay una cuestión de discutir si va esta canción, si tuya o mía, no. Acá las canciones son de todos, entonces va a prevalecer el gusto de la banda y va a ser representativo 100%. Fue como una decisión jugada pero sabia, porque este es en verdad un disco que nos encanta, que nos representa, que nos hace sentir orgullosos y nos refleja transparentemente lo que somos hoy".

El resultado es un álbum con canciones típicas de Los Pericos con reggae y ska, pero también con toques de rock, electrónica y soul que reflejan una evolución continua en su estilo y producción desde aquellos años 90 en los que fueron declarados "embajadores del reggae" por un grupo de periodistas en Jamaica.

"Nunca fuimos puristas", apuntó Goncalves. "No somos negros, no somos rasta, esta es nuestra versión. Nos gustó la música e hicimos nuestra versión y la versión viene con esos tintes".

Para el tecladista Diego Blanco es importante no encasillarse dentro del lenguaje de un género tan específico como el reggae.

"Está bueno aportarle al reggae cosas nuevas, porque si no se queda aburrido recrear lo que ya se hizo, no crece y se va achicando", dijo. "Hay muchas bandas que eran gigantes en otros años, sobre todo bandas internacionales de reggae, y hoy las ves tocando en un lugar chiquito porque no se han reinventado".

Baleirón agregó que "es genial cuando es puro, viniendo de los originales, de quienes lo inventaron", pero que "si vas a quedarte recreando lo que ya hicieron ellos no les va a aportar mucho".

Para "Soundamerica" contaron con la participación de la cantante mexicana Carla Morrison en la canción "Anónimos" y con el rapero argentino Emanero en "Palabras de fuego". Goncalves y Blanco consideran "Anónimos" una de sus canciones favoritas, mientras que Baleirón dijo que recomendaría "Simple atracción" y "Señales erróneas" como carta de presentación para el álbum. "Salgo" y "El último" son otras de las piezas destacadas.

Los Pericos destacaron su larga relación con México, país que visitaron por primera vez en 1995. La banda continuará la celebración por su 30 aniversario con un concierto que será grabado para un CD/DVD en vivo en la capital mexicana el 22 de junio, para el cual planean tener invitados estelares y a sus fans más aguerridos.

También se preparan para dar un concierto en el Central Park de Nueva York, en una fecha aún por definir.

